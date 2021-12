Hoy en el Congreso : Banco de México

Eduardo García Polinciano

Buen inicio de semana, estimado lector estos fueron algunos de los temas de interés que se suscitaron en las cámaras del Congreso de la Unión.

Banco de México

En la sesión del 02 de noviembre el Pleno del Senado de la República aprobó con 78 votos a favor, 21 en contra y 10 abstenciones, la designación de Victoria Rodríguez Ceja, como miembro integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México, a partir del 1 de enero de 2022.

El artículo 28 séptimo párrafo de la Constitución Política del país establece que la conducción del banco estará a cargo de personas cuya designación será hecha por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente.

El Articulo 39 de la Ley del Banco de México, menciona que la designación de miembro de la Junta de Gobierno deberá recaer en persona que reúna los requisitos siguientes:

I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos y no tener más de sesenta y cinco años cumplidos en la fecha de inicio del período durante el cual desempeñará su cargo.

II. Gozar de reconocida competencia en materia monetaria, así como haber ocupado, por lo menos durante cinco años, cargos de alto nivel en el sistema financiero mexicano o en las dependencias, organismos o instituciones que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera.

Para la designación de dos de los cinco miembros no será necesario satisfacer los requisitos previstos en el párrafo anterior; pero en todo caso, deberá tratarse de profesionales distinguidos en materia económica, financiera o jurídica. Ninguno de estos dos miembros podrá ser nombrado Gobernador antes de haber cumplido tres años en su cargo.

Según lo establecido en el artículo 39 de la Ley del Banco de México la nueva integrante de la Junta de Gobierno del Banco Central no reúne los requisitos para ser nombrada Gobernadora de dicha institución.

En la discusión del dictamen la senadora Lucía Meza Guzmán, de Morena, pidió detener “el innecesario linchamiento político” contra Victoria Rodríguez, por parte de la oposición, pues cuenta con los requisitos necesarios para llegar al Banco Central. Su nombramiento, aseveró, es una muestra más de las acciones para empoderar a las mujeres en los espacios públicos de toma de decisiones. La situación es que además de empoderar a las mujeres la titular del cargo necesita tener reconocimiento a nivel internacional en los círculos financieros, cosa que no tiene Noemí Rodríguez, nadie pone en duda su profesionalismo, pero no tiene experiencia en materia monetaria; no cumple con los requisitos para ser Gobernadora del Banco de México. Si los que participan en los mercados financieros detectan su complacencia con las políticas públicas del Gobierno Federal, las consecuencias serán preocupantes por una posible depreciación de la moneda nacional.

Aunado a la presión inflacionaria registrada en el último mes, es necesario que las primeras decisiones que registre en su encargo estén encaminadas a dejar en claro la autonomía del Banco de México.

Por otra parte, se debe de reconocer el trabajo de consenso que logró en esta designación el presidente de la Junta de Coordinación Política Ricardo Monreal que sumó el voto positivo de MC y del PRD.

El tiempo dirá si con su desempeño logra la estabilidad del poder adquisitivo, garantizar el adecuado funcionamiento en el sistema de pagos y promover el sano desarrollo del sistema financiero, tanto a nivel nacional como internacional.

