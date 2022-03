Hoy en el Congreso : De la cobranza delegada a la propaganda gubernamental

Eduardo García Polinciano

Buen inicio de semana, estimado lector estos fueron algunos de los temas de interés que se suscitaron en las cámaras del Congreso de la Unión.

Cobranza delegada:

Con 227 votos a favor, 7 abstenciones y 210 en contra el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el dictamen de la minuta para reformar y adicionar diversas disposiciones de tres leyes la General de Títulos y Operaciones de Crédito, de la General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, y de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, que tiene como objetivo regular el crédito de nómina con cobranza delegada que es un financiamiento que se otorga usando como garantía el pago quincenal que reciben los trabajadores.

Los aspectos sobresalientes es la figura de Crédito de Nómina con Cobranza Delegada, la cual tiene por objeto facultar a una persona con carácter de empleadora, de realizar los pagos parciales correspondientes de un crédito simple de un empleado, o el pago total de dicho crédito, previo consentimiento de este.

Establece que las fuentes de pago de este crédito sean: el salario; percepciones extraordinarias de carácter laboral y pagos de honorarios de la persona empleada titular del crédito. Asimismo, la persona acreditante deberá verificar con la persona empleadora previo a la celebración del contrato, que los pagos del crédito no excedan la capacidad de endeudamiento del empleado.

Desde el proceso de dictaminación la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recomendó realizar modificaciones para evitar el beneficio desproporcionado e inequitativo a las entidades financieras que otorgan este tipo de financiamiento e iría en perjuicio de los trabajadores que adquieren estos préstamos.

La secretaría de Hacienda advirtió que las correcciones eran necesarias para salvaguardar el equilibrio entre los derechos de los trabajadores y las instituciones financieras acreditantes.

El presidente el viernes en su conferencia matutina dijo no estar de acuerdo con la reforma aprobada por diputados, para que los patrones retiren del salario de los trabajadores, los créditos con instituciones financieras, agregó que confía en que los senadores no avalaran la reforma, y advirtió que de hacerlo, él aplicará el poder de veto.

El termino vetar no existe, sino más bien el ejecutivo puede observar una ley o reforma y esta facultad la otorga la Constitución al titular del Ejecutivo federal para formular modificaciones totales o parciales a los proyectos de ley o decreto aprobados por el Congreso de la Unión y remitidos para su promulgación.

Dichas observaciones sólo son suspensivas debido a que pueden ser superadas mediante el voto de las dos terceras partes del número total de votos de cada una de las cámaras del Congreso.

Ante esta situación el Ejecutivo tendrá necesariamente que publicar la ley.

Este mecanismo permite al Presidente de la República participar en la formulación de la ley. Es considerada como la principal figura jurídica que sirve de contrapeso al Ejecutivo frente al Legislativo y está consagrada en la Constitución en su artículo 72, numerales C e I:

“El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo será devuelto, con sus observaciones, a la Cámara de su origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta, y si fuese confirmado por las dos terceras partes del número total de votos, pasará otra vez a la Cámara revisora. Si por esta fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación”.

Asimismo, la Constitución establece que el Ejecutivo no puede hacer observaciones a las resoluciones del Congreso o de alguna de las Cámaras, cuando ejerzan funciones de cuerpo electoral o de jurado, lo mismo que cuando la Cámara de Diputados declare que debe acusarse a uno de los altos funcionarios de la Federación por delitos oficiales. Tampoco podrá hacerlas al Decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias que expida la Comisión Permanente.

El Reglamento de la Cámara de Diputados establece que las observaciones o modificaciones hechas a un proyecto de ley o decreto por el Titular del Poder Ejecutivo Federal pasarán a la comisión o comisiones que dictaminaron la reforma, siguiendo el trámite legislativo correspondiente. En este caso, solamente se discutirán y votarán los artículos observados, modificados o adicionados.

Ante los oídos sordos de los legisladores de MORENA y aliados tuvo que salir el presidente para recomendar que no se apruebe, que bueno porque la reforma legalizaba el descuento de los préstamos de nómina que solicitan los trabajadores en su salario afectando seriamente sus ingresos, porque se estaría violando el derecho de los trabajadores de obtener y disponer de su salario libremente, además de no proponer ningún beneficio tanto para el trabajador como para el empleador, ni para el Estado, solamente para los que otorgar el crédito.

Ya que el presidente salió a decir que la vetaría, la secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde Lujan, salió a decir que La Ley Federal del Trabajo es clara: “No pueden ser embargados los salarios de los trabajadores”. La postura del Presidente es firme respecto a la iniciativa que atenta contra el principal sustento de la familia. La secretaria Alcalde Lujan se pronuncia ya que el Ejecutivo Federal lo hizo, pero no se escuchó su voz en el proceso de dictaminación.

El senador Ricardo Monreal comentó que la minuta enviada por la colegisladora, que propone regular el crédito de nómina con cobranza delegada, se analizará detenidamente y, como siempre, anteponiendo el interés de las y los trabajadores.

Después de lo sucedido esperemos que el Senado de la República la eche al baúl de los recuerdos.

Propaganda gubernamental

El Senado de la República al igual que la Cámara de Diputados aprobó fast track el dictamen que interpreta el alcance del concepto de Propaganda Gubernamental, contenido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley Federal de Revocación de Mandato, para establecer que solo considera la propaganda gubernamental a aquellas expresiones que sean pagadas con recursos públicos, permitiendo hacer uso de organizaciones, de instituciones, de servidores y servidoras públicas para manifestar posturas que violentan la veda electoral, establecida por el INE, y con esto generar un beneficio directo al Poder Ejecutivo.

El miércoles el Pleno del Senado desahogó la discusión, en lo general, del proyecto de decreto, pero al registrar la votación solamente se encontraban en el salón de sesiones un total de 63 legisladores por lo que no se reunió el quorum necesario para continuar la sesión y la discusión, en lo particular, del proyecto. Ante esta situación la presidenta de la Mesa Directiva Olga Sánchez Cordero levantó la sesión y citó para una nueva sesión a la 19:00 horas de ese miércoles, pero tampoco se alcanzó el quorum reglamentario para sesionar, y convocó a sesión ordinaria para el jueves, a las 10:00 horas.

Finalmente el jueves el Pleno aprobó el dictamen con 67 votos a favor y 37 en contra.

Tanta era la prisa para que los legisladores y funcionarios públicos salgan a la calle a promocionar la consulta para el 10 de abril que el dictamen fue publicado el mismo jueves en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación. Ahora sí, agárrense porque de aquí a la fecha de la consulta vamos a ver a militantes y funcionarios promoviendo la participación para la revocación y del acarreo para esa fecha ya se imaginarán.

Ya los senadores de Movimiento Ciudadano, PAN, PRI, PRD y el grupo plural anunciaron que presentaran una acción de inconstitucionalidad contra el decreto para violar la veda electoral. Movimiento Ciudadano también presentará otra contra la reforma que anula la protección judicial de los derechos de minorías en el Legislativo federal.

La realidad es que una vez que la presenten y la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva al respecto, llegaremos al 10 de abril y el Ejecutivo, MORENA y aliados serán los beneficiados de semejante atropello.

Nos leemos próximamente desde los pasillos del Congreso.