Hoy en el Congreso : De la Mesa Directiva a Jaime Bonilla

Eduardo García Polinciano

Buen inicio de semana, estimado lector estos fueron algunos de los temas de interés que se suscitaron en las cámaras del Congreso de la Unión

Mesa Directiva

En la sesión del 3 de agosto por acuerdo de la Mesa Directiva se creó una nueva Secretaría de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente que funciona durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Quinta Legislatura, por lo que dicho órgano estará conformado por la Presidencia, tres Vicepresidencias y de cuatro pasa a cinco Secretarías. El designado para ocupar la nueva secretaría es el diputado Reginaldo Sandoval Flores del Grupo Parlamentario del PT. El acuerdo aprobado no fue firmado por la senadora y vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente Claudia Ruiz Massieu Salinas, ni por el secretario del PAN José Alfredo Botello Montes, por lo anterior se intuye que no hubo unanimidad en la aprobación del acuerdo, Finalmente fue aprobado por el Pleno en votación económica, es decir alzando la mano. Ahora el PT tendrá voz y voto en los asuntos que se discutan y aprueben las sesiones de la permanente.

Conacyt

Después de varios desaires y 10 meses después de la petición de diálogo, por fin el jueves 4 de agosto la titular del Conacyt María Elena Álvarez-Buylla, se reunió con los integrantes de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados. Los diputados cuestionaron la falta de apoyos a la ciencia, la desaparición de fideicomisos y el conflicto en el CIDE.

La directora del Conacyt justificó la desaparición de los fideicomisos y afirmó que los recursos se regresaron a la tesorería para financiar proyectos del gobierno federal. O sea que ahora los recursos que se destinaron originalmente para el fomento de la ciencia y la tecnología del país se destinan para el Tren Maya, Dos Bocas, Sembrando Vida y otros programas del gobierno federal, que como ya hemos visto, son elefantes blancos.

Además, dijo que durante su gestión aumentó el número de becas y se han invertido más de 3 mil millones de pesos en ciencia básica, así como en infraestructura tecnológica. Aseguró que los problemas de la institución educativa eran herencia de Sergio López Ayllón, quien veía al CIDE como un organismo privado y no público.

También dijo que ella tenía otros datos, cuando el sobre el senador Gustavo Madero, del grupo plural, la cuestionó sobre la baja en el ranking de México en el índice Global de Innovación, en donde el país ocupa el lugar 55 y no el 51 como presumió la directora. Ante el señalamiento, Álvarez-Buylla se limitó a decir que estaba viendo mediciones diferentes y que lo invitaba a revisar bien sus números. Además, dijo que este tipo de mediciones deberían modificarse para hacer análisis más humanos.

El diputado Javier López Casarín (PVEM) propuso que el Congreso de la Unión establezca una mesa de trabajo permanente con la titular para atender los requerimientos de información que han planteado integrantes de las comisiones de Ciencia y Tecnología, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República, pero sobre todo trabajar de forma coordinada para fortalecer el marco jurídico y la asignación de recursos para la investigación. En fin, evasivas y otros datos argumentó la directora ante los cuestionamientos realizados por legisladores de oposición.

Reforma electoral

En la semana dio inicio el Parlamento Alterno sobre la Reforma Electoral organizado por las bancadas del bloque Va por México, sin apoyo logístico ni en difusión por parte de las autoridades administrativas de la Cámara. El evento fue encabezado por los líderes parlamentarios de las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), así como sus vicecoordinadoras y vicecoordinadores.

En sus intervenciones reclamaron de manera generalizada a MORENA y aliados por el intento de bloquear la realización del mismo.

El coordinador panista, Jorge Romero, recalcó que en la discusión electoral tienen que caber todas las voces y se debe reflejar la pluralidad política del país. Enfatizó que en la historia de las reformas electorales, usualmente son las fuerzas de oposición las que empujan y nunca en México, los cambios en la materia habían surgido del Ejecutivo Federal. Se comprometieron a defender las instituciones electorales, así como las bases democráticas en el país, ante la disyuntiva de debilitar instancias como el Instituto Nacional Electoral (INE), desaparecer organismos electorales locales y tribunales electorales.

Señalaron que a la propuesta de reforma del Ejecutivo Federal le hacen falta asuntos por abordar, como las elecciones primarias, reglamentar los gobiernos de coalición, establecer como causal de nulidad en elecciones la intervención del crimen organizado. También, tratar de manera más profunda la diversidad en elecciones y las «acciones afirmativas» a favor de migrantes, personas con discapacidad, la comunidad LGBT, así como el uso de urnas electrónicas. Estaremos dándole seguimiento a las dos propuestas para conocer los argumentos de cada foro sobre los temas electorales que se pretende analizar.

Jaime Bonilla

El magistrado José Luis Vargas presentó un proyecto para que el Tribunal Electoral devuelva a Jaime Bonilla, ex gobernador de Baja California por Morena, su escaño en el Senado, pues el dirigente local del PAN no tiene facultades para impugnar decisiones del ámbito federal. En el proyecto circulado a las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y en redes sociales, el magistrado José Luis Vargas le da la razón al ex gobernador en que la Sala Regional Guadalajara no debió aceptar una impugnación de un funcionario partidista local.

Con la resolución se propone vincular “al Senado de la República del Congreso de la Unión o a su Comisión Permanente, para que convoque a Jaime Bonilla Valdez a efecto de que se reincorpore al cargo de senador que venía desempeñando, notificando la determinación al senador suplente”. Lamentable interpretación de la Ley por parte del magistrado y pasa por alto el 125 constitucional que señala que ningún individuo podrá desempeñar dos cargos de elección popular a la vez, así Aunado a esto, el reglamento de la Cámara de Senadores en el artículo 15 relacionado con las suplencias dice que la suplencia en el ejercicio del cargo de senador se hace efectiva cuando el propietario… Fracción VI. Opta por el ejercicio de otro cargo de elección popular en los artículos del artículo 125 constitucional.

La Sala Superior del TEPJF deberá votar este asunto en la próxima sesión pública del miércoles, con lo que, de ser aprobado, Bonilla se reincorporaría de inmediato al Senado. Estaremos atentos a la resolución final.

Nos leemos próximamente desde los pasillos del Congreso.