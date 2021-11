Hoy en el Congreso : De la ratificación a las comparecencias

Eduardo García Polinciano

Buen inicio de semana, estimado lector estos fueron algunos de los temas de interés que se suscitaron en las cámaras del Congreso de la Unión.

Ratificación de funcionarios de Hacienda

En la semana la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados ratificó los nombramientos de María del Carmen Bonilla Rodríguez, como jefa de la Unidad de Crédito Público y, de Fernando Renoir Baca Rivera, como jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP.

María del Carmen Bonilla Rodríguez se convierte en la primera mujer en dirigir la Unidad de Crédito Público y Asuntos Internacionales. Cuenta con licenciatura por la Universidad Anáhuac del Sur en Finanzas Corporativas y Banca se venía desempeñando como directora general de Captación en la misma unidad. De 2019 a 2020 trabajó como Coordinadora de Inversiones en el IMSS. De 2016 a 2019 se desempeñó como directora de derivados en el banco HSBC México Institución de Banca Múltiple. De 2006 a 2014 se desempeñó como subdirectora de Derivados en el mismo banco. De 2014 a 2015 fue directora de Market Making Tiie en Banco Santander México.

Fernando Renoir Baca Rivera, es Licenciado en Economía Política por la Universidad Autónoma de Sinaloa y Maestro en Desarrollo Regional por el Colegio de la Frontera Norte.

Se ha desempeñado como Director de Enlace Legislativo “A” de la Unidad de Enlace Legislativo y Director de Área “A” en la Auditoria Especial de Gasto Federalizado, ambas en la Auditoria Superior de la Federación (a partir de 2018); y como director Ejecutivo de Cobranza y Director de Enlace “B”, ambos en la Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México (2012 a 2018). Asimismo, dentro de periodo de septiembre de 2009 a mayo de 2012 fue Director de Quejas y Denuncias y Director de Situación Patrimonial, ambos en la contraloría General de la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal; Secretario Técnico de Proceso Legislativo en la LX Legislatura y Director de Desarrollo del Federalismo en la Subsecretaria de Desarrollo Político de la Secretaria de Gobernación.

Los dos cuentan con experiencia y profesionalismo suficiente para desempeñar los puestos encomendados. Seguramente el martes 9 de noviembre su nombramiento lo ratificarán ante el Pleno de la Cámara.

Reforma Eléctrica

Dicen que en política no existen coincidencias, lo anterior, porque el embajador de Estados Unidos en México expresó a través de su cuenta de Twitter que se reunió con representantes del gobierno de México en Palacio Nacional en donde manifestó preocupaciones que hay en su país por la reforma energética que impulsa la actual administración y ese mismo día por “coincidencia” los grupos parlamentarios de Morena, PVEM y del PT acordaron diferir al 15 de abril de 2022 la aprobación de la reforma eléctrica, una vez que se haya realizado la consulta sobre ratificación de mandato del Ejecutivo Federal.

La decisión la tomaron después de una plenaria de más de 4 horas y se ratificó la propuesta de los coordinadores parlamentarios de atrasar el debate de la reforma eléctrica, la cual no tiene los votos de mayoría calificada para ser aprobada en el actual periodo de sesiones, que concluye el 15 de diciembre.

Según los partidos oficialistas la prioridad será, aprobar la próxima semana el Presupuesto de Egresos de la Federación, el 12 de noviembre.

En el encuentro se analizaron los tiempos que hay sobre la consulta de revocación de mandato, a realizarse el 27 de marzo.

Acordaron que en los meses de enero a marzo promoverán el ejercicio entre la población con asambleas informativas distritales y municipales.

En las asambleas también se abordará la explicación de la Reforma eléctrica que plantea regresar al monopolio de la Comisión Federal de Electricidad en la generación de energía. Para diferir la discusión de la Reforma eléctrica, se argumentará que habrá un «parlamento abierto» en todo el país, por lo que no da tiempo en el actual periodo de sesiones.

Si la declaración del canciller Marcelo Ebrard es cierta al manifestar que “la reforma eléctrica no fue aplazada por una petición directa del Gobierno de EUA”.

Si en realidad no hay presiones de Estados Unidos sobre la reforma eléctrica, aunque lo dudo, de llevar a cabo su plan para abril de 2015 lo tomarán como propaganda electoral, ya que en esas fechas estará en desarrollo el proceso electoral en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo quienes elegirán gobernador y lo utilizarán como arma política contaminando el proceso y debate electoral. Sería sano que se aplazará hasta agosto, pero se ve difícil porque si algo caracterizó a la LXIV Legislatura y al parecer también en la actual, es la cerrazón de MORENA y aliados de no negociar, para que todos ganen, sino que quieren todas las canicas ganar ganar y esa posición además de no ser sana para la democracia del país, con la actual correlación de fuerzas no les alcanza para aprobar la reforma constitucional del Ejecutivo Federal, ni hoy ni en abril, al menos que se valgan de la intimidación y amenaza sobre legisladores de oposición.

Comparecencias

En el Congreso se realizaron las comparecencias de los titulares del IMSS y del ISSSTE en el Senado en la Cámara de Diputados la de la titular de Semarnat, pero la que resultó importante fue la del titular del INE, Lorenzo Córdova Vianello en el Pleno de la Cámara de Diputados que acudió al pleno del recinto legislativo para explicar la solicitud de presupuesto para el ejercicio fiscal 2022, los cuestionamientos que los legisladores realizaron al director general del INE fueron varios entre ellos, la violencia política en razón de género, el sueldo de los consejeros, la transición a un sistema electoral más equitativo y transparente y revocación de mandato.

Hubo cuestionamientos de todo tipo, unos más mediáticos que otros y muchos sin fundamento como la solicitud del diputado Fernández Noroña PT, de solicitarle a Córdova Vianello su renuncia por “su actitud racista, clasista y majadera”, y pidió un juicio político contra él y contra el consejero del INE Ciro Murayama y lo calificó de “violador de derechos humanos y garantías constitucionales”.

La intervención que se convirtió en tendencia en redes sociales fue la del diputado óscar Cantón Zetina que inició su participación en tribuna con la expresión, “No me toques ¿Qué te crees, igualado?”, luego de que Lorenzo Córdova cuando le dio una palmada en la espalda después de que le negara el saludo de puño en la tribuna. Cabe recordar que Cantón Zetina ha incursionado alrededor de cinco veces en el Congreso y todas por el PRI, y ahora critica lo que el como militante y legislador del PRI sembró en el país el liberalismo económico.

Que según el Ejecutivo Federal hay que extirparlo del país, para dar paso a su cuarta transformación. Cantón fue legislador cuando su partido el PRI aumento el IVA a 15% y que junto a Roque Villanueva festejó jubilosamente y también fue parte del Congreso cuando se gestó lo que se conoce como Fobrapoa, pero ahora envuelto en la bandera de la cuarta transformación se desgarra por la defensa del presidente de la República, creo que esto es oportunismo puro.

Nos leemos la próxima semana desde los pasillos del Congreso.