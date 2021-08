Hoy en el Congreso/ De la revocación de mandato a los pendientes

Eduardo García Polinciano

Buen inicio de semana, estimado lector. Éstos son algunos de los temas de la semana en el Congreso de la Unión.

Revocación de mandato.

Durante la semana que recién terminó el tema de revocación de mandato ocupo espacios en la prensa del país, por un lado el ejecutivo Federal en su conferencia matutina hizo un llamado a los legisladores federales para que convoquen a un periodo extraordinario a fin de aprobar las leyes secundarias respectivas a la revocación del mandato, que tiene como objetivo, consultarse sobre la revocación de su mandato en marzo de 2022.

El Coordinador Parlamentario de MORENA y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República Ricardo Monreal, presentó el 9 de agosto en la sesión de la Comisión Permanente la iniciativa que expide la Ley Federal de Revocación de Mandato. En la misma sesión los senadores Claudia Ruiz Massieu Salinas PRI y Damián Zepeda Vidales PAN, también presentaron iniciativas sobre el tema, y en el transcurso de la semana se sumaron otras tres. Una de Movimiento Ciudadano (MC), otra del coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, y finalmente otra de los senadores de MORENA Antares Vázquez, Napoleón Gómez Urrutia. Las iniciativas fueron turnadas a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda presididas por las senadoras de MORENA Mónica Fernández Balboa y Ana Lilia Rivera Rivera.

Ante este panorama el senador Ricardo Monreal ha insistió en la necesidad de convocar a un segundo periodo extraordinario a la Cámara de Senadores para aprobar lo relacionado con la revocación de mandato. Ante su insistencia los partidos de oposición PAN, PRI, MC y PRD comentaron que no hay acuerdo para el extraordinario y que se iría hasta septiembre. Lo cierto es que ya existe un anteproyecto de dictamen que contempla las iniciativas presentadas y las comisiones dictaminadoras publicaron su convocatoria para su reunión ordinaria a distancia para el lunes 16 de agosto del año en curso, a las 10:00 horas, en donde se pretende discutir y aprobar el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Revocación de Mandato. Conociendo los tiempos y las formas del Congreso parece ser que el proyecto de dictamen es el inicio para entrarle a la discusión y empezar a encontrar acuerdos para una redacción final. Esperemos que así sea y no se apruebe a las carreras, para después corregir tiempos como ha sucedido con anterioridad que por hacer oídos sordos no escuchan propuestas para una mejor redacción de los dictámenes. Estaremos atentos a lo que ocurra sobre el tema.

Desafuero

El pasado 11 de agosto la Cámara de Diputados erigida en Jurado de Procedencia aprobó por mayoría los desafueros de los diputados Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez y de Benjamín Saúl Huerta Corona. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) giró orden de aprehensión contra los dos legisladores, sin embargo Toledo se encuentra en Chile y no se ve por dónde sea traído a México y el diputado Huerta por las mismas, se han realizado tres cateos pero sin localizarlo.

Informe de labores

En la vieja instalación de la Cámara de Senadores en la calle de Xicotencatl en el centro de la CDMX y con asistencia de unos 300 invitados, entre ellos gobernadores en funciones y electos, embajadores, miembros del poder judicial, la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, los coordinadores y legisladores de la mayoría de las fuerzas políticas, presidentes municipales de su natal Chiapas, el senador Eduardo Ramírez Aguilar presentó su informe de labores que corresponde del 1 de septiembre de 2020 a agosto de 2021, destacó los logros de la LXIV Legislatura resaltando las reformas al PJF; la expedición de la Ley de la FGR; la igualdad salarial entre mujeres y hombres, entre otras. Así como la tipificación de la violencia digital como un delito; las órdenes judiciales de protección para mujeres y en su caso para sus hijos; así como los cambios para el retiro de las y los trabajadores. Felicidades al senador por su labor en este tercer año de la legislatura.

El que también presentó su informe de labores fue el senador Damián Zepeda Vidales del PAN, lo hizo con un video en su cuenta de twitter de 3 minutos de duración en donde reseña sus distintas participaciones en tribuna sobre diversos temas de la agenda nacional.

Pendiente para la LXV Legislatura

Dulce María Sauri, Presidenta de la Mesa Directiva, destacó que los siguientes asuntos deberán transitar a la LXV Legislatura como pendientes institucionales: 1) Expedir la Ley Reglamentaria de Revocación de Mandato; 2) Ley General de Seguridad Privada; 3) Ley General de Personas Jóvenes; 4) Ley General de Movilidad y Seguridad Vial; 5) reformas sobre la reelección consecutiva de legisladoras y legisladores; 6) reformas a la Ley General de Educación Superior; 7) adecuaciones en materia de paridad de género; 8) expedir la Ley General para la Organización y Funcionamiento de los Registros Públicos Inmobiliarios y Catastros Municipales; 9) Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación; y, 10) Ley del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Agregó que derivado de resoluciones de la SCJN se requerirá: 1) expedir el Código Único en materia Familiar y Civil; 2) revisión de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y su fundamento constitucional; 3) los artículos declarados inconstitucionales de la Ley General de Educación; 4) adecuar las leyes generales y federales en materia de justicia cotidiana y solución de fondo de conflictos; y, 4) resolver acciones de inconstitucionalidad a la legislación secundaria de la Guardia Nacional. Mucho trabajo para la LXV Legislatura. Las reformas, en el mejor de los casos, tendrán que ser aprobadas por consenso, de aquí la importancia del trabajo de los coordinadores parlamentarios.

Nos leemos la próxima semana desde los pasillos del Congreso.