Hoy en el Congreso: De las medicinas al fallo del Tribunal

Eduardo García Polinciano

Buen inicio de semana, estimado lector estos fueron algunos de los temas de interés que se suscitaron en las cámaras del Congreso de la Unión.

Medicamentos:

En la sesión de la Comisión Permanente se enlistaron dos iniciativas relacionadas con medicamentos la primera de la Senadora María Lilly del Carmen Téllez García PAN, que propone adicionar el artículo 464 Quater a la Ley General de Salud para imponer prisión y multa a aquellas personas que vendan, donen, comercien, distribuyan o transporten medicamentos, fármacos, materias primas, aditivos o materiales fuera de los establecimientos mercantiles legalmente constituidos para esos fines.

La iniciativa propone:

Imponer prisión de uno a nueve años y una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, a quien venda, done, comercie, distribuya o transporte medicamentos, fármacos, materias primas, aditivos o materiales fuera de los establecimientos mercantiles legalmente constituidos para esos fines; y,

Establecer excepciones cuando se acredite que la donación de los medicamentos, fármacos, materias primas, aditivos o materiales; se realice con fines de altruismo o con motivo de alguna campaña de apoyo a comunidades en las que exista alguna declaratoria de emergencia o desastre natural ni en los casos en que la distribución y transportación sea lícita.

La propuesta de adición fue turnada a la Comisión de Salud y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. Esperemos que la iniciativa avance en las comisiones dictaminadoras y que sirva para poner freno a la venta ilegal de muestras médicas gratuitas, medicamentos controlados y propiedad del sector salud que se ofertan en tianguis, puestos en la calle, mercados y hasta el transporte público.

La otra iniciativa la presentó la Diputada de MORENA, Carmen Patricia Armendáriz Guerra y pretende reformar los artículos 29 de la Ley General de Salud y 90 de la Ley del Seguro Social. La propuesta tiene como objeto crear el Sistema Electrónico de Control de Abasto de Medicamentos, SICAMED, con la finalidad de garantizar la entrega oportuna de medicamentos e insumos médicos para la salud a las personas usuarias de los hospitales públicos. Para ello propone:

Establecer el Sistema Electrónico de Control de Abasto de Medicamentos, SICAMED, encargado de gestionar de manera concentrada y ordenada, la información relacionada a la cadena de abasto de medicamentos e insumos relacionados para la salud;

El SICAMED garantizará la visualización y trazabilidad en tiempo real de la cadena de abasto; y,

Determinar que el Instituto del Seguro Social deberá elaborar los cuadros básicos de medicamentos en términos de lo que señale la SICAMED.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud para dictamen con la opinión de la Comisión de Seguridad Social. Se espera que para esta iniciativa la diputada Patricia Armendáriz, propondrá la convocatoria a un parlamento abierto para discutir la iniciativa con representantes del gobierno federal, la industria farmacéutica y especialistas en la materia.

Fallo del TEPJF

Se confirmó que MORENA no acató el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que se incluya a MC y al PRD como parte de la Comisión Permanente, así lo dio a conocer el coordinador de MORENA Ignacio Mier. El diputado Jorge Álvarez Máynez, coordinador del Grupo Parlamentario de MC, sostuvo que Morena violenta la Constitución Política al no acatar, por segunda vez, la sentencia del TEPJF que ordena modificar la integración de la Comisión Permanente e incluir a MC.

En ese sentido, informó que solicitó al TEPJF implemente las medidas de apremio necesarias y sancione a las y los diputados que han incumplido sus sentencias.

Incluso, que aplique la inelegibilidad a los funcionarios públicos responsables de este desacato, particularmente al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. Claro está que los legisladores de MORENA ponen como escudo a su desacato su fuero, porque como dice su jefe “no me salgan con que la Ley es la Ley”.

Las malas mañas

En la sesión de la Comisión Permanente los partidos de oposición y en este caso hasta el PT por conducto de Fernández Noroña, solicitaron que en la sesión se incluyera la agenda política o debate político. La solicitud fue votada ante los legisladores presentes en el salón de Pleno. Se realizaron tres votaciones en las dos primeras perdió MORENA, pero repitieron la votación y en la tercera ya con la mayoría de 19 votos de MOREANA y PVEM se rechazó el debate político en la Permanente. Y luego se quejan de la moratoria legislativa de Va por México”, a final de cuentas aplican lo mismo. Doble cara doble moral, así las cosas.

Finalmente líderes de todos los partidos celebran el fallo a favor José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, en prisión acusado por el homicidio de un compañero de partido.

Cabe recordar que la detención de Del Río provocó desde el primer momento una intensa línea de crítica contra el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, a quien le reprochan el uso de la justicia estatal para perseguir políticamente a figuras opositoras. Algunos políticos, como Ricardo Monreal, jefe de la Junta de Coordinación Política del Senado, le señalaron por abuso de autoridad. Bienvenida sea la noticia de libertad del Manuel del Rio.

Nos leemos próximamente desde los pasillos del Congreso.