Hoy en el Congreso : De las plenarias a las iniciativas prioritarias

Eduardo García Polinciano

Buen inicio de semana, estimado lector estos fueron algunos de los temas de interés que se suscitaron en las cámaras del Congreso de la Unión.

Plenarias de los grupos parlamentarios

Previo al inicio del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año Legislativo de la LXV Legislatura que inicia el 1 de febrero los grupos parlamentario realizarán en esta semana sus reuniones plenarias para definir los temas legislativos prioritarios que impulsarán en el periodo del 1 de febrero al 30 de abril de 2022. MORENA realizará su plenaria los días 29 y 30 de enero en la cámara de senadores y asistirán funcionarios de la administración pública entre ellos el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, Bienestar Ariadna Montiel, Agricultura Víctor Villalobos, Educación Delfina Gómez, de Hacienda Rogelio Ramírez de la O, de Seguridad Rosa Icela Rodríguez, Salud Jorge Alcocer, y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Jorge Alanís Díaz Leal. El PAN en el Senado programó su reunión para el 24 de enero en el estado de Tamaulipas y los diputados la realizarán el 26 en el Aguascalientes. El PRI no ha definido fechas para sus reuniones.

Iniciativas prioritarias

Tomando en cuenta la propuesta de agenda legislativa de MORENACA a discutirse en su plenaria se prevé que el periodo ordinario estará condicionado a las iniciativas prioritarias del Ejecutivo Federal y por el proceso electoral que tendrán 6 estados de la República en donde se renueva el Poder Ejecutivo Estatal.

MORENA y aliados buscarán impulsar la Revocación de mandato cuya consulta se realizará el 10 de abril, ha sido hasta el momento el tema que más desencuentros y ataques han realizado el Ejecutivo Federal, MORENA y sus aliados en contra del Instituto Nacional Electoral y en especial sobre los Consejeros Lorenzo Córdova Vianello y Ciro Murayama Rendón, ya que la Consulta más que ser un ejercicio de participación ciudadana se a convertido en una herramienta política para deslegitimar al INE. En las tribunas de ambas cámaras se discutirá el tema y seguramente ocasionará debates muy álgidos.

Respecto a las iniciativas o reformas que se pretenden aprobar enumero las siguientes:

Reforma constitucional para la modernización de la industria eléctrica, pretende suprimir el concepto de empresas productivas del Estado y se sustituye por el organismo del Estado. Establecer que el estado preservará la seguridad y autosuficiencia energética, y el abastecimiento continuo de energía eléctrica a toda la población. Otorgar facultades al Gobierno Federal para establecer reservas nacionales sobre bienes en los que el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible. Incorporar el litio y demás minerales estratégicos para la Transición Energética, mismos que no podrán ser concesionados. Fijar que corresponde exclusivamente a la Nación el área estratégica de la electricidad. Establecer la Transición Energética y el empleo sustentable de todas las fuentes de energía. Señalar que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas. Reintegrar el concepto de electricidad como área estratégica del Estado. Se designa a la Comisión Federal de Electricidad sea el organismo del Estado responsable de la ejecución de la Transición Energética. Se eliminan los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética.

el 17 de enero al 15 de febrero se realizará el Parlamento Abierto para iniciar el proceso de dictaminación de la reforma enviada por el Ejecutivo Federal. Será importante que en este proceso de discusión se tomen en cuenta todos los puntos de vista de gobernadores, especialistas y actores involucrados en el tema y que este Parlamento Abierto no sea una simulación, sino una herramienta que permita construir una reforma que beneficie al país.

Sin embargo, seguramente el dictamen final como ha sucedido en la anterior y actual legislatura no se le cambie nada a la propuesta original. Pero al ser reforma constitucional a MORENA y aliados no les alcanza con sus votos, necesitan aliados políticos o coaccionar al PRI para alcanzar las dos terceras partes.

Reforma Electoral, se espera que sea una Reforma constitucional en materia político-electoral que incluye la designación o ratificación de los integrantes del INE, además de reformas a la legislación secundaria en materia político-electoral. Aunque todavía no se presenta, no tarda el Ejecutivo en enviarla, el objetivo es apoderarse o tener el control político del INE para manipular resultados electorales, las acciones realizadas hasta hoy como es la reducción de su presupuesto y una posible renovación de sus integrantes están encaminadas a ese objetivo.

Guardia Nacional, está pendiente de presentación pero se prevé que contenga la adscripción de la Guarda Nacional a la Secretaría de la Defensa. (militarización del país y el modelo de policía civil para lo que fue creada la Guardia se quedaría sin efecto).

Otra Iniciativa será la que reforma y adiciona el artículo 149 Ter de Código Penal Federal. Pretende tipificar la discriminación racial como delito. El Ejecutivo Federal, la envío el 28 de junio de 2020.

La iniciativa por el que se expide la Ley Federal para la regulación del cannabis psicoactivo; reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley general de salud y del código penal federal. Pretende la regulación del uso del Cannabis Psicoactivo, los actos relacionados con este, determina mecanismos de certificación y establece sanciones.

Estos temas legislativos se verán aderezados con el proceso electoral que se realizará el próximo 5 de junio del 2022 en 6 estados de la república (Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas). Las elecciones servirán de pulso político para conocer si el triunfo de la oposición en la CDMX se replica en otras entidades o MORENA y sus aliados seguirán siendo los partidos más votados en el país y se afianzarán para las elecciones de 2023 y 2024.

Nos leemos próximamente desde los pasillos del Congreso.