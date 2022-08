Hoy en el Congreso: «del Conacyt a la reforma electoral”

Eduardo García Polinciano

Buen inicio de semana, estimado lector estos fueron algunos de los temas de interés que se suscitaron en las cámaras del Congreso de la Unión.

Conacyt:

Prometer no empobrece, pero esperemos que ahora si la titular del Conacyt María Elena Álvarez-Buylla acuda a la reunión con las comisiones de Ciencia y Tecnología de ambas cámaras, la reunión la anunció el diputado del PVEM y presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados Javier López Casarín, comentó que, trabajando de manera conjunta con la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado, emitieron diferentes oficios solicitando diálogo a la doctora Álvarez-Buylla para que informe las acciones que ha venido realizando, los retos que tiene y si hubiera indicios de acciones que ameritan sanción o alguna denuncia legal, hacerlo del conocimiento de la Comisión. Es preciso señalar que la directora del Conacyt en repetidas ocasiones se ha negado acudir a la reunión expresando temas de agenda. No hay un antecedente de una titular que representa al Poder Ejecutivo se resista o se niegue acudir a reunión para informar sobre su encargo. Esperemos que de muestras de sensibilidad y explicar cuál ha sido la trazabilidad de la ciencia y tecnología en el país, lo relacionado con el Sistema Nacional de Investigadores, además de las irregularidades en su dependencia que van desde el tráfico de influencias, favoritismo y nepotismo para el acceso de becas y programas. Aunado a la cancelación de proyectos de gastos injustificados y uso de fondos públicos sin declarar, estas acciones lamentablemente se están convirtiendo en recurrentes de la Cuarta Transformación. Estaremos atentos para conocer si ahora si acude con las comisiones o seguirá reuniéndose únicamente con legisladores de Morena, PT y PVEM.

Reforma electoral:

En la semana inició el Parlamento Abierto Sobre la Reforma Electoral aprobado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) con el visto buenos de MORENA, PT y PVEM.

En el primer foro participaron Carolina del Ángel Cruz, Consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECDMX), Jaime Miquel Castañeda Salas, coordinador de asesores de la representación de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la presidenta municipal de Minatitlán, Carmen Medel Palma y el profesor de la Escuela Judicial Electoral, Juan Carlos Silva Adaya, los aspectos que resaltaron son los siguiente: regular los salarios altos de los funcionarios tanto estatal, municipal y federal, revisar la actuación de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES). la propuesta de reforma constitucional en materia electoral, atenta contra el federalismo y la democracia, y tal vez con buenas intenciones, se está abonando a la destrucción de lo mucho construido en este país.

Revisar el reglamento de elecciones del Instituto y las últimas atracciones del INE, el tema de los regidores y síndicos debe ser incluido en la reforma electoral.

En el Segundo Foro denominado “Segunda Vuelta de Elección de titulares de Poderes Ejecutivos y Legislativos con el tema Sistema Electoral”.

Asistieron como ponentes especializados Arturo Ramos Sobarzo, abogado por la Escuela Libre de Derecho, Javier Rosiles Salas, doctor en Estudios Sociales y especialista en Procesos Políticos, Jaime Fernando Cárdenas Gracia, exdiputado federal y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Jorge Aljovín Navarro, consultor político, litigante electoral y diseñador de política pública. Los expertos destacaron que en la iniciativa enviada por el Ejecutivo no se contempla la segunda vuelta, implementarla aunado a que la gente no participa en las elecciones en la medida en que se quiera y hacer un llamado a una segunda vuelta implicaría un riesgo, por lo que este mecanismo no sería conveniente para las condiciones que vive actualmente. Comentaron que no favorece el pluralismo político, no garantiza el voto libre y auténtico por su carácter artificial y porque está entendiendo al sistema político en clave elitista; no es una figura muy compatible con la democracia directa o la comunitaria. Concluyeron argumentando que no es el tiempo ni el momento para hablar de segundas vueltas en nuestro país.

Nos leemos próximamente desde los pasillos del Congreso.