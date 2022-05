Hoy en el Congreso : Del Conacyt al proselitismo

Eduardo García Polinciano

Buen inicio de semana, estimado lector estos fueron algunos de los temas de interés que se suscitaron en las cámaras del Congreso de la Unión.

Conacyt

El pasado 12 de mayo la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Senadores extendió una invitación a la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) María Elena Álvarez-Buylla Roces, para acudir a una reunión de trabajo con los integrantes de dicha comisión, pero faltando un día para realizarse, la titular del Conacyt canceló o pospuso su participación argumentando que tenía otros asuntos programados con anterioridad y no podía posponerlos.

La cancelación causó molestia y se tomó como una falta de respeto. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, advirtió que la directora no puede ser omisa en su responsabilidad como servidora pública. Recordó que los funcionarios públicos de cualquier nivel están obligados a comparecer, por lo que la llamó a hacer caso a las convocatorias, pues no conviene que al Congreso se le desprecie.

Cabe recordar que la Constitución dispone la comparecencia de los secretarios de despacho, del procurador general de la República, de los directores y administradores de los organismos descentralizados y de empresas de participación estatal mayoritaria y de los titulares de órganos autónomos, después de la entrega anual del Informe de Gobierno o a petición expresa de las cámaras. Es una de las formas de control parlamentario.

Según el Reglamento de la Cámara de Diputados los servidores públicos que podrán comparecer ante el Pleno son: 1) secretarios de Estado: 2) el procurador general de la República; 3) directores y administradores generales de los organismos descentralizados federales; y, 4) directores y administradores generales de las empresas de participación estatal mayoritaria.

La Cámara de Senadores en el ejercicio de sus facultades para aprobar o ratificar nombramientos para los cargos que dispone la Constitución, puede citar a comparecer al funcionario propuesto a fin de allegarse de mayores elementos de juicio para que la comisión o comisiones elaboren el dictamen que corresponda.

Luego entonces, no es un capricho de los legisladores que acuda la titular del Conacyt, sino una facultad para citarla a reunión y debe de acudir sin pretextos.

Son diversos los temas que hoy hacen que la directora del Conacyt haya sido convocada ante el Poder Legislativo, como es la nueva Ley de Ciencia Tecnología e Innovación y el anteproyecto presentado por Conacyt a la CONAMER, el financiamiento y apoyo a la ciencia y la tecnología, la extinción de los fideicomisos, mismos que generaban recursos propios para las instituciones; la administración de los recursos del Ramo 38; la modificación a estatutos, reglamentos y criterios de evaluación del Conacyt y del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), que incluyen el desconocimiento del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y la modificación del objeto del SNI a nivel reglamentario. Además de estos temas, la designación, de José Antonio Romero Tellaeche como director de dicha institución, y la solicitud de la organización ProCienciaMx que hizo llegar al Senado, un recuento de lo que, desde el punto de vista, ha sucedido en los últimos años con el ecosistema de ciencia y tecnología en el país. Esperemos que a la brevedad se realice la reunión.

Proselitismo

Ojalá y no se convierta en una acción recurrente pero ya van tres veces que se hace mal uso de los recintos legislativos, la primera el 21 de abril, el presidente en funciones de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados subió a sus redes sociales un video donde le lanza una pelota al exfutbolista Luis Hernández “El Matador”, en el Pleno de la Cámara, aunque al día siguiente pidió disculpas el mal uso de las instalaciones ya se había realizado.

En la semana en el Senado de la República legisladores integrantes de MORENA, PT, PVEM, realizaron actos proselitistas en favor de sus candidatos en los estados de Tamaulipas y Aguascalientes Américo Villarreal y Nora Ruvalcaba. En la Junta de Coordinación Política (Jucopo), se dieron cita, el candidato Villareal, junto con alrededor de 30 senadores morenistas y aliados, así como diputados federales y locales, la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, el coordinador Ricardo Monreal y el presidente nacional de Morena Mario Delgado, para manifestar su total respaldo al aspirante al gobierno de Tamaulipas, y manifestarle que no lo dejarán sólo y que no permitirán la intromisión de los poderes de esa entidad en la elección. Igualmente con la candidata de Aguascalientes. Aunque los morenistas nieguen que no se viola la Constitución, está claro que en el artículo 134 penúltimo párrafo, se establece que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Nos leemos próximamente desde los pasillos del Congreso.