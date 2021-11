Hoy en el Congreso : Del decreto del Ejecutivo al gobernador que no fue

Eduardo García Polinciano

Buen inicio de semana, estimado lector estos fueron algunos de los temas de interés que se suscitaron en las cámaras del Congreso de la Unión.

Decreto del Ejecutivo

El pasado 22 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación en su edición versión vespertina se publicó el Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional.

Esto significa que las obras prioritarias del Ejecutivo Federal serán clasificadas de seguridad nacional y acceder a su información para conocer el destino de los recursos públicos utilizados en estas obras no lo vamos a conocer, la misma situación paso con la construcción del segundo piso en el entonces Distrito Federal, creo que es una práctica del actual Ejecutivo, esconder la información a la que todos los ciudadanos tenemos derecho de acceder y por el contrario es alentar la corrupción, ahora tampoco podremos conocer los sobrecostos y retrasos de las obras.

La publicación del decreto causó molestia entre los grupos parlamentarios de oposición. Los coordinadores de los grupos parlamentarios del PAN, Jorge Romero Herrera; PRI, Rubén Moreira Valdez; y PRD, Luis Espinosa Cházaro, rechazaron el decreto publicado y aseguraron que es violatorio de la Constitución Política adelantaron que como coalición legislativa “Va Por México” interpondrán recursos legales en contra de dicho decreto.

En la Cámara de Senadores los legisladores del PRI, PAN, PRD y MC, también solicitaron a la presidenta de la Mesa Directiva Olga Sánchez Cordero, que presente una controversia constitucional contra el decreto. La presidenta de la Mesa Directiva anunció que someterá a consulta jurídica la petición de 53 senadores para que interpongan la controversia en contra del decreto. Esperamos que si los presenten para revertir esta situación a todas luces inconstitucional, estaremos atentos a lo que suceda al respecto.

La verdad que el decreto si preocupa, porque en las anteriores administraciones las obras y sus datos fueron públicos e incluso se llegaron a cancelar algunas, por el momento recuerdo el tren México Querétaro y que al parecer se va a retomar en la presente administración.

Con el decreto se dejan de lado todos los procedimientos que se realizan para adjudicar una obra aunque sea de manera directa, y ahora se deja a la decisión del presidente, tampoco estamos en un clima de violencia extrema para declararlos de seguridad nacional.

Arturo Herrera, el gobernador que no fue

En la semana se dio a conocer el retiro de la propuesta presidencial para que Arturo Herrera llegue como el próximo gobernador del Banco de México, en sustitución de Alejandro Díaz de León. Ahora se entiende porque su designación no se aprobó en la comisión permanente, ni tampoco al principio del actual periodo ordinario de sesiones del Senado de la República.

El retiro del nombramiento causo incertidumbre financiera, ante la situación el Ejecutivo propuso a la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Victoria Rodríguez Ceja, quien tiene estudios de Maestría en Economía por el Colegio de México. Licenciatura en Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. En cuanto a su experiencia profesional: De 2018- a la fecha se ha desempeñado como subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De 2012-2018 fue Subsecretaria de Egreso de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la CDMX. De 2009-2011 se desempeñó como Directora General de Política Presupuestal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la CDMX. En 2009 fue designada como Directora General de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De 2004-2009 trabajó como Directora de Finanzas del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Se dice que es cercana al ex secretario de Hacienda Carlos Urzúa.

Ya la Secretaría de Gobernación remitió el Senado el nombramiento que hace el titular del Ejecutivo Federal en favor de Victoria Rodríguez Ceja, como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México.

El oficio menciona que en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 28 de la Constitución, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, somete a la aprobación de la Cámara de Senadores la nueva propuesta, para que Rodríguez Ceja forme parte del Banco de México.

El nombramiento fue turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su análisis y dictamen correspondiente. El proceso legislativo para su designación iniciará esta semana según anunció el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado Ricardo Monreal. Estaremos pendientes del desenlace, porque ya se menciona que no cuenta con experiencia en política monetaria.

Nos leemos la próxima semana desde los pasillos del Congreso.