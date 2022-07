Hoy en el Congreso : Del horario de Dios a la reforma electoral

Eduardo García Polinciano

Buen inicio de semana, estimado lector estos fueron algunos de los temas de interés que se suscitaron en las cámaras del Congreso de la Unión.

Ley de los Husos Horarios

En la sesión del 6 de julio el Ejecutivo Federal envío a la Comisión Permanente la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos. Con la iniciativa se pretende dar por terminado el horario de verano que adelanta una hora el reloj en el mes de abril y concluye el último domingo de octubre. Esté horario fue establecido en México en 1996, por el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y tiene como objetivo ahorrar energía eléctrica a través de un mejor uso de la luz natural.

Entre los aspectos relevantes de la iniciativa del Ejecutivo destaca lo siguiente:

establece el horario para todo el país con base en los diferentes husos horarios reconocidos en el territorio nacional, conforme a los acuerdos tomados en la Conferencia Internacional de Meridianos de 1884, que determinó el meridiano cero.

Reconocer para los Estados Unidos Mexicanos la aplicación y vigencia de los husos horarios 75 grados, 90 grados, 105 grados y 120 grados oeste del meridiano de Greenwich, y los horarios que les corresponden conforme a su ubicación;

Establecer que el territorio nacional tendrá las zonas centro, pacífico, noroeste y sureste;

Indicar que en el territorio nacional habrá un horario estándar que se establecerá de acuerdo con las zonas horarias que correspondan;

Implementar como horario estacional únicamente el determinado para los municipios comprendidos en la zona fronteriza norte, de conformidad con la zona a la que pertenezcan;

Determinar que la franja fronteriza se integra por el territorio comprendido entre la línea internacional norte y la línea paralela ubicada a una distancia de 20 kilómetros; y,

Precisar que el horario estacional fronterizo norte surtirá efecto desde las dos horas del segundo domingo de marzo, y concluirá a las dos horas del primer domingo de noviembre.

La iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, seguramente será aprobada en el siguiente periodo ordinario de sesiones que inicia en septiembre y concluye el 15 de diciembre.

Gobierno de Coalición

La diputada del PRI Ana Lilia Herrera Anzaldo, presentó también una iniciativa que reviste importancia dadas las condiciones actuales que se viven en el país, la iniciativa tiene por objeto regular el gobierno de coalición. Algunos de los aspectos relevantes de la iniciativa son los siguientes:

Indicar que será facultad exclusiva de la persona titular de la Presidencia de la República optar en cualquier momento por formar un gobierno de coalición con uno o varios partidos políticos que se encuentren representados en el Congreso de la Unión;

Determinar que el convenio de coalición será el instrumento jurídico contractual celebrado entre el Poder Ejecutivo y uno o más partidos políticos representados en el Congreso de la Unión para la elaboración y ejecución de un programa de gobierno compartido y común, así como la creación de un Gabinete de Coalición;

Establecer que el Convenio de coalición deberá contener cuando menos: a) objeto del convenio de coalición b) establecimiento de las partes que celebran el convenio, incluyendo al Poder Ejecutivo, y el o los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión que se coaligarán; c) agenda de gobierno de coalición en la que consten puntualmente los principios generales que se propone alcanzar y operar el gobierno de coalición; d) ejes de acción generales alineados a la agenda del gobierno de coalición; e) objetivos específicos por cada eje de acción general para la implementación del gobierno de coalición; f) acciones específicas del gobierno de coalición que se instrumenten de forma ordenada, sistemática, cuantificable y de forma escalonada mediante la operación del programa de gobierno de coalición; g) asignación de carteras de gobierno específicas para los partidos políticos coaligados con el Poder Ejecutivo en gobierno de coalición; h) establecimiento de la agenda legislativa que deberá ser adoptada por los partidos políticos en el Congreso de la Unión a efecto de llevar a cabo las reformas necesarias del gobierno de coalición, sin menoscabo de las atribuciones constitucionales establecidas al Poder Ejecutivo y al Congreso de la Unión; i) obligatoriedad del Programa de Gobierno de Coalición aprobado y ratificado por el Senado de la República; y, j) causales de disolución del gobierno de coalición;

Estipular que serán causales de disolución del Convenio de Coalición las siguientes: i) el incumplimiento por cualquiera de las partes de las cláusulas del convenio de gobierno de coalición; ii) el voto contrario de los partidos políticos del gobierno de coalición para la aprobación de las reformas pactadas, el presupuesto de egresos o la ley de ingresos; iii) el cumplimiento del tiempo de vigencia del convenio de gobierno de coalición; iv) por disolución, revocación o cancelación del registro del partido o partidos políticos que integren el convenio; y, v) al finalizar el sexenio correspondiente;

Crear el Programa de Gobierno de Coalición como un instrumento de carácter jurídico programático, en el que se plasman los criterios generales, ejes, objetivos, acciones específicas y prioridades para instrumentar de forma ordenada y escalonada la agenda del gobierno de coalición;

Referir que el gobierno de coalición estará integrado por los titulares de los órganos de gobierno estipulados en la Ley;

Mencionar que el gobierno de coalición contará con un Consejo Consultivo Académico, misma que será una instancia de carácter participativo con voz en el gabinete y cuya principal función es brindar opinión técnica de las políticas, acciones y estrategias que integran el programa de gobierno de coalición; y,

Resaltar que el gobierno organizará una campaña de información permanente en el que informe a la ciudadanía el cumplimiento y avance del programa de gobierno de coalición. La iniciativa se turnó para su análisis y dictaminación a las comisiones de Reforma Político-Electoral, Gobernación y Población con la opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

MC en la Permanente

En la semana la Cámara de Diputados, pero en especial MORENA y aliados sufrieron un revés, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó la controversia constitucional que presentó Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, contra la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que obliga al Congreso a respetar el lugar de Movimiento Ciudadano (MC) en la Comisión Permanente. Pero al Coordinador de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) Ignacio Mier y al presidente de la Mesa Directiva Sergio Gutiérrez Luna, desacatan las resoluciones de las instancias jurídicas del país, y en conferencia de prensa anunciaron que la Jucopo determinó notificar al TEPJF sobre la imposibilidad jurídica de acatar la sentencia sobre la integración de la Comisión Permanente, por lo que en un futuro se realizarán las reformas pertinentes. Claro ejemplo que aplican las leyes según les convenga y abusando de su mayoría parlamentaria.

Reforma Electoral

El diputado Ignacio Mier Velazco anunció que la Jucopo (Morena, PT y PVEM) avaló iniciar foros de Parlamento Abierto en materia de reforma política-electoral, al que se convocará a investigadores, académicos, politólogos, sociólogos, partidos políticos, dirigentes políticos, opinólogos, todo aquel que tenga algo que decir, incluidos los consejeros electorales de los organismos locales como del Instituto Nacional Electoral.

Indicó que para efectos de análisis y debate se propusieron cuatro temas: el sistema político mexicano, el régimen democrático de partidos; las instituciones electorales; el sistema electoral; y la sistematización de las acciones afirmativas y garantizar la equidad y la participación de las minorías.

Dijo que esto se votó por mayoría, con la abstención del PAN, PRI y PRD, y se acordó que en la siguiente sesión de la Jucopo se definirá el calendario, una vez que se determinen los subtemas para cada uno de los bloques. A estas alturas los mentados parlamentos abiertos están tan desprestigiados como el actual gobierno, ya se vio que no se rescata nada de ellos, pues los argumentos de los especialistas no son tomados en cuenta.

Nos leemos próximamente desde los pasillos del Congreso.