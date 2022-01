Hoy en el Congreso: Del parlamento abierto a la Permanente

Eduardo García Polinciano

Buen inicio de semana estimado lector, estos fueron algunos de los temas de interés que se suscitaron en las cámaras del Congreso de la Unión.

Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica

Continua el Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica enviada por el Ejecutivo en octubre de 2021 al Congreso de la Unión, se puede decir que van a mitad del camino, ya que concluye el 15 de febrero. Los debates han sido álgidos, por parte de los que están a favor los argumentos más que técnicos han sido cargados de ideológica que complica el dialogo entre las fuerzas.

Los que están a favor de la reforma argumentan que las inversiones de empresas privadas en el sector eléctrico no se van a ir del país si se aprueba la reforma eléctrica porque México es un país confiable. También argumentan que solo podrá cumplir la meta para que la CFE genere por lo menos 54% de energía eléctrica en el país si eleva la utilización de combustóleo y de plantas menos eficientes, lo que tendría como consecuencia el aumento de las emisiones contaminantes que hoy padecemos. Respecto a la confianza para invertir en el país, creo que se equivocan los que defienden la reforma, porque en 2021 se registró según el Banco de México una salida de capitales de 257.601 millones de pesos, unos 12.630 millones de dólares. Es el mayor monto desde que se empezaron a recoger cifras en 1992, superando incluso al del año pasado. Esta salida de capitales se refleja en el cierre de empresas, crecimiento del desempleo y al parecer el gobierno no tiene o no ha anunciado un plan B para hacer frente a esta situación.

Fernando Zendejas Reyes, ex subsecretario de Electricidad de la CFE, cuestionó la propuesta de reforma, al afirmar que ésta se parece más al modelo de Echeverría que al de Lázaro Cárdenas, sostuvo que la iniciativa es «nociva para el país”, por lo que pidió a las y los diputados votar en contra.

El sector empresarial también se ha manifestado en contra de la reforma; por, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, que representa 3.6% del PIB nacional y 19.4% del PIB manufacturero, Nelson Delgado, vocero de la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex) y la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), solicitaron a las autoridades considerar, “los efectos negativos que ésta traería al medio ambiente, la inversión y a México”.

Con o sin la reforma, se está afectando la inversión. Sobre todo, el ritmo de la inversión. ¿Por qué? La incertidumbre regulatoria frena los nuevos proyectos y daña la confianza de nuevos inversionistas para venir a México.

La Coparmex señaló que México no deberá pasar por alto la posición de la administración del presidente Biden en Estados Unidos en cuanto a su interés por conformar una región en América del Norte “descarbonizada y el impacto en la inversión de las decisiones tomadas en materia energética”.

Francisco Barnés de Castro, ex rector de la UNAM, advirtió que aprobar la reforma eléctrica “sería un gravísimo error de consecuencias incalculables”. Explicó que la propuesta es más restrictiva para el sector privado.

El líder del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, aseguró que hay “puntos de encuentro” para aprobar la iniciativa de reforma eléctrica y se deben incorporar en la discusión y votación del dictamen de la reforma en el pleno de los diputados y sugirió que su aprobación debe ser después de las elecciones del 5 de junio.

También los coordinadores parlamentarios del PRI y PRD en la Cámara de Diputados celebraron la posibilidad de que Morena permita cambios a la iniciativa presidencial de la reforma eléctrica.

El Diputado Luis Espinosa, Coordinador del PRD, señaló que será muy importante que la reforma constitucional en materia eléctrica contemple la transición hacia energías limpias o renovables. Recordó que el bloque legislativo “Va por México” no apoyará la reforma si la iniciativa no es modificada. En fin, argumentos sólidos y técnicos hay muchos pero la decisión final de su aprobación la tendrá MORENA y sus aliados, si quieren que la reforma salga deben consensar con los grupos parlamentarios de oposición y si se aprueba en la Cámara de Diputados, todavía faltaría que el Senado la apruebe y en este recinto legislativo el bloque opositor tiene la firme idea de rechazarla.

Reuniones Plenarias

En la semana los grupos parlamentarios realizaron sus reuniones plenarias para definir los temas legislativos que impulsarán en el periodo del 1 de febrero al 30 de abril. Para MORENA en la Cámara de Diputados los temas prioritarios serán: I) la reforma a la industria eléctrica; II) las leyes secundarias en materia de movilidad; III) los cambios a leyes referentes a instituciones de crédito; IV) el T-MEC y sus implicaciones en la reforma eléctrica; y, V) la sectorización de la Guardia Nacional a la Sedena.

Las bancadas del bloque “Juntos Hacemos Historia” prevén elaborar un anteproyecto de reformas a diversas leyes para poder usar los recursos incautados del crimen organizado para invertirlos en seguridad del país. También impulsarán una iniciativa para que los partidos políticos puedan devolver parte de las prerrogativas que les otorga el INE, «en cualquier tiempo y no en los plazos establecidos actualmente por el órgano electoral. Buscarán sacar adelante una reforma para combatir los delitos de alto impacto.

El PAN, definió una agenda legislativa de cara al segundo periodo ordinario de sesiones. Ante el nulo crecimiento de la economía en la actual administración y una disminución en los índices de inseguridad sus temas estarán encaminados a temas de salud, seguridad, impulsar la economía, y legislar en vacunas a niños y niñas.

El PAN continuará con las mesas de diálogo con el Gobierno Federal, pero que sí hay cerrazón se levantarán de las mismas.

El PRD anunció que en materia de derechos, impulsarán en el siguiente periodo ordinario, la paridad sustantiva de los hombres y las mujeres, no sólo en los cargos públicos que ha sido una constante para el PRD. También defenderán la autonomía del INE.

Diputado Rubén Moreira, Coordinador del PRI, comunicó que la reunión plenaria de su bancada para definir la agenda legislativa para el próximo periodo ordinario se realizará el lunes 31 de enero en la sede nacional de su partido en la Ciudad de México. expresó que se abordarán: I) reforma eléctrica; II) temas electorales; III) agenda legislativa producto de instrucciones de la SCJN o de planteamientos legislativos; IV) situación económica y social del país; V) violencia en contra de niñas y niños, en contra de periodistas, y en contra de las mujeres, entre otros temas.

En la Cámara de Senadores MORENA realizó su plenaria el 29 y 30 de enero con la participación de siete secretarios de Estado. Comunicó que el primero en participar será el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. En su reunión plenaria abordaron temas como la inconformidad de un grupo de 30 legisladores por la creación de la Comisión Especial para determinar la existencia de abusos de autoridad y violaciones al Estado de Derecho en Veracruz.

Ricardo Monreal, Coordinador de Morena aseveró que el principal reto de la bancada de Morena será construir los acuerdos para aprobar las reformas constitucionales como la energética, la electoral y la que incorporará a la Guardia Nacional a la Sedena. También Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad pidió a senadores de Morena 7 reformas, entre ellas Guardia Nacional a la Sedena, Tipificar venta videojuegos violentos a menores de edad, Usar dinero incautado al crimen para equipar policías, Castigar reclutamiento de niños en crimen organizado.

Los senadores del PAN en su plenaria reiteraron su respaldo al INE ante lo que consideraron como amenazas por parte del Ejecutivo Federal a este órgano autónomo. Entre sus prioridades está el tema de la seguridad y estará pendiente de cualquier intento de modificación a leyes electorales.

Desaparición de la Comisión Especial de Veracruz

Lamentablemente la Cámara de Senadores, a través de un comunicado, anunció la desaparición de la Comisión Especial para Determinar la Existencia de Abuso de Autoridad y Violaciones al Estado de Derecho en el Estado de Veracruz, creada a finales de diciembre del 2021 por el encarcelamiento de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, acusado del asesinato del excandidato a la alcaldía de Cazones, René Tovar.

El objetivo de la Comisión era realizar pesquisas sobre posibles violaciones al Estado de Derecho así como el uso selectivo de la justicia y de las instituciones públicas de Veracruz, con fines de persecución política y llamar al gobernador de Veracruz, pero sobre todo al Poder Judicial de la entidad, para que se conduzcan con apego a la ley.

La Comisión desapareció por la presión ejercida por más de la mitad de los integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA, que consideran que dicha comisión fue creada para golpear políticamente al gobernador Cuitláhuac García y en su reunión plenaria el secretario de gobernación también se manifestó a favor de su desaparición porque beneficiaba a la oposición.

Se equivocan los senadores y el secretario Adán Augusto López al obstruir la comisión, ya que ellos no fueron electos para defender los intereses de su partido, sino los derechos ciudadanos establecidos en la Constitución del país, entre ellos los Derechos Humanos que en ese estado han sido violentados por los abusos de autoridad del gobernador y del Poder Judicial de la Entidad. Con su postura partidista se olvidan de las víctimas.

Ante la decisión de desaparecer la comisión el senador Monreal manifestó que al no conseguir el apoyo de la mayoría de sus compañeros, seguirá de manera personal con la defensa de Manuel del Rio Virgen.

Con su desaparición los 90 expedientes de denuncias de violación a derechos humanos que se integraron se enviarán a las comisiones de Derechos Humanos y de Gobernación del Senado, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Lo anterior, para que se realice el acompañamiento que fuera necesario y se garantice el respeto irrestricto a los derechos humanos.

El comunicado también se menciona que, en estricta atención al artículo 102 de la Constitución Política, se remitirán a la Comisión Nacional de Derechos Humanos los expedientes recabados, con la finalidad de que se investiguen los hechos que constituyan violaciones graves a los mismos. Esperemos el trabajo que realizan las mencionadas comisiones legislativas para atender las 90 denuncias que existen y exigir que la figura legal de ultrajes a la autoridad que ha sido uno de los medios para lograr detener a políticos o ciudadanos que han alzado la voz en contra de los atropellos ciudadanos del gobernador.

Integración de la Comisión Permanente

En la semana el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a las cámaras de Diputados y de Senadores que, para la próxima integración de la Comisión Permanente, se realicen las propuestas con base en el principio de máxima representación efectiva, sustentado en los criterios de proporcionalidad y pluralidad.

También ordenó al Senado de la República emitir una legislación para garantizar que en la Comisión Permanente puedan estar representadas senadurías sin afiliación parlamentaria. Lo anterior, en virtud de que la Comisión Permanente es un órgano legislativo, bicameral, temporal y de decisión que, durante los periodos de receso, asume funciones de las Cámaras de Diputados y de Senadores.

Conforme al principio de máxima representación efectiva, las fuerzas políticas de dichos órganos deben estar representados en la Comisión Permanente y deben integrar la Comisión de forma plural y proporcional a la representación que tengan en las Cámaras.

Cabe recordar, que en diciembre pasado los plenos de las cámaras de Diputados y de Senadores aprobaron el acuerdo de sus respectivas juntas de Coordinación Política (JUCOPO) por los cuales se eligieron a las y los legisladores integrantes de la Comisión Permanente.

Diversos senadores sin grupo parlamentario —que conforman al denominado Grupo Plural—, así como una diputada y un diputado del partido político Movimiento Ciudadano (MC) presentaron medios de impugnación ante la Sala Superior, al considerar que el hecho de que sus grupos no tengan representación en la Comisión Permanente genera una vulneración a sus derechos de representación, así como de acceso y ejercicio del cargo, derivados de su derecho a ser votados.

En consecuencia, la Sala Superior ordenó a la Cámara de Senadores y a la JUCOPO que establezcan en su normatividad interna un procedimiento para garantizar a las senadurías independientes o sin grupo parlamentario una manera de integrar la Comisión mencionada -y, en su caso, otros órganos legislativos- que deberá ser aprobado en el periodo ordinario de sesiones que da inicio el primero de febrero. Asimismo, deberá ser emitida y aplicada para la conformación de la próxima Comisión Permanente. Así que en la próxima conformación de la Permanente, tanto MC y el Grupo Plural del Senado tendrán un lugar que los represente.

Nos leemos próximamente desde los pasillos del Congreso.