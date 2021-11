Hoy en el Congreso : Del PEF a las medicinas

Eduardo García Polinciano

Buen inicio de semana, estimado lector estos fueron algunos de los temas de interés que se suscitaron en las cámaras del Congreso de la Unión.

Presupuesto de egresos

En la madrugada del domingo y después de una sesión diferida que se prolongó más de 42 horas, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, y lo remitió al titular del Poder Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

El gasto neto total previsto asciende a 7 billones 88 mil 250 millones 300 mil pesos, el cual representa un incremento en términos reales de 8.6 por ciento, respecto a lo aprobado en el 2021. Prevé un déficit presupuestario de 875 mil 570 millones 500 mil pesos.

Durante el análisis y discusión del dictamen se presentaron 1994 reservas cifra nunca ante vista en una discusión de presupuesto. Haciendo cuentas si se otorgó a cada diputado tres minutos para presentar su reserva era un total de 99.7 horas de trabajo por lo anterior, y por acuerdo de los coordinadores parlamentarios se determinó compactar un importante número de reservas con la finalidad de agilizar la deliberación del dictamen y las reservas no presentadas se insertarán de manera íntegra en el Diario de Debates.

De nada sirvieron los Parlamentos abiertos y las propuestas ciudadanas que previo al dictamen se realizaron en la Comisión de Presupuesto ya en la discusión y aprobación ante el Pleno se impuso otra vez la cerrazón de MORENA y sus aliados PT, y PVEM, y después de más de 4 días de intentos de discusión y 1,994 reservas se negaron a cambiar o aceptar una propuesta de modificación al Presupuesto de Egresos y lo que vimos fue que se impuso el capricho de un solo hombre y aliados.

MORENA, PT y PVEM, presentaron reservas pero todas las retiraron y usaron esos minutos para resaltar que el presupuesto es el instrumento para iniciar la recuperación de los daños que dejó la pandemia, priorizar la salud de la gente, el gasto social y sus programas sociales, reiteraron el sentido social y acciones concretas para rescatar a más del 60 por ciento de la población y que se acababan los moches, eso lo repiten cada año, lo cierto, es que en estos tres años según datos del INEGI, se incrementó el número de pobres en el país por más de 4 millones y la asignación de contratos públicos es de manera directa sin licitación de por medio, entonces ni se han acabado los pobres ni tampoco los moches.

Lo cierto es que como en años anteriores se priorizan los programas sociales del Ejecutivo Federal como son los proyectos de infraestructura, Pemex y la Guardia Nacional, el resto de los problemas y temas del país han quedado relegados y los recortes al gasto de algunos órganos autónomos principalmente al INE han quedado de manifiesto.

Cabe recordar, que en campañas MORENA defiende los derechos humanos, la educación, la prevención de la violencia contra las mujeres, la atención a los migrantes, la ciencia y tecnología, la justicia o la protección del medio ambiente pero en realidad para estos temas un mínimo de recursos o en su caso recorte de presupuesto.

Lo que también quedó de manifiesto es que MORENA y PT principalmente, lo que reflejan en sus participaciones en tribuna es un odio de clases, y sus participaciones cargadas de ideología más que argumentos, no tratan de conciliar o de consensar sino por el contrario atropellan descalifican y dividen, aunado a las descalificaciones mutuas con adjetivos insultantes de ambos lados, como pasear la muerte no se si como amenaza o una broma, pero de mal gusto, letreros con insultos etc, así no se puede llegar a acuerdos parlamentarios en la máxima tribuna del país, en donde según dicen estamos representados todos los mexicanos.

Desabasto de medicamentos

Los legisladores de MORENA Y PT decían en tribuna que la oposición chantajeaba con el desabasto de medicamentos insultaban a los legisladores de oposición, López Gatell declaró que el caso de la escasez de medicamentos para niños con cáncer era una mentira con fines “golpistas”. Pero ahora que el Ejecutivo Federal reconoció que en el sector Salud ha hecho falta eficiencia y aplicarse para resolver el problema del abasto de medicamentos.

Los legisladores oficialistas se comen sus palabras y ahora si reconocen y solicitan por medio de exhortos a la Secretaría de Salud, a las Secretarías de Salud estatales, al INSABI, al IMSS, al ISSSTE y demás instituciones de seguridad social para que, en el ámbito de sus atribuciones y responsabilidades, garanticen el abasto de medicamentos en todos los niveles de atención de sus unidades médicas, así como el acceso oportuno y de calidad de los tratamientos médicos para todos sus usuarios; y, a la Secretaría de Salud, al Instituto de Salud para el Bienestar y a las Secretarías de Salud estatales para que informen de manera puntual la estrategia que han implementado para atender las demandas de abasto de medicamentos a pacientes con cáncer infantil.

El secretario de Salud Jorge Alcocer ya respondió al llamado del presidente y explicó que el desabasto de medicamentos en el país se debe, entre otras razones, a problemas de logística y los inconvenientes derivados por la pandemia de Covid, pero al parecer el desabasto ha sido por falta de capacidad para operar las compras y bueno quien sabe si con la solicitud del ejecutivo a sus secretarios se logre el abasto oportuno de medicamentos, lo anterior porque en el Parlamento abierto sobre educación y salud organizado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados los expertos expusieron su preocupación y comentaron que aunque para el próximo año el gasto en salud se incrementará casi en 15%, el Proyecto de Presupuesto de Egresos prevé una reducción en el gasto de medicamentos, por lo que se perfila que siga el desabasto y la tendencia a desatender al tercer nivel de atención, es decir, enfermedades de alta especialidad como cáncer y VIH. Esperemos que esto no suceda porque en realidad a quien pega es a los que menos tienen y en sus bolsillos.

Nos leemos la próxima semana desde los pasillos del Congreso.