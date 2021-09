Hoy en el Congreso : Del tercer informe a las comisiones

Eduardo García Polinciano

Buen inicio de semana estimado lector, éstos fueron algunos de los temas de interés abordados en las cámaras del Congreso de la Unión.

Glosa y análisis del Informa de Gobierno.

En la Cámara de Diputados continuó el análisis de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno con la revisión de los resultados del Gobierno Federal en materia de política social y la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público Rogelio Ramírez de la O, con su presencia ante el Pleno se puede decir que inició la discusión sobre paquete económico 2022.

El Grupo Parlamentario del PRI, ya adelantó que en la discusión solicitará el regreso de los fondos metropolitanos, que fueron desaparecidos del Presupuesto Federal en 2019 además de otros.

El PAN advirtió que en el presupuesto destinado a pueblos y comunidades indígenas solicitará un incremento ya que se han registrado en los años anteriores una regresión que está eliminando el desarrollo de ese sector poblacional en México.

También cuestionarán el incremento a los recursos destinados al Tren Maya, que de acuerdo con reportes de la SHCP el avance físico del proyecto ronda en un 14 por ciento.

Es necesario comentar que el proyecto pese a que su gasto en anteriores años ha sido desordenado, desaseado y con falta de planeación y sigue siendo proyecto insignia de la actual administración por lo que dudamos que se le disminuya su presupuesto.

En la Cámara de Senadores en un hecho inédito se realizó la comparecencia de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez donde acudieron todo el Gabinete de Seguridad del Ejecutivo Federal, pues es un tema profundo y uno de los pendientes con la sociedad.

Algunos datos que informó la secretaria fueron que de enero a agosto de 2021 comparado con el mismo periodo en 2018 se redujo la incidencia de secuestro un 46.6%; el robo vehicular automotor, 40%; el robo de ganado, 37%; el robo a transporte colectivo, 37%; el robo a transportista, 32%; el robo a casa habitación, 28%; el robo a transeúnte, 26%; y el robo a negocio, 23.3%. Al finalizar su mensaje, dijo que “los abrazos y no balazos no significa que estemos cruzados de brazos”. La verdad que los datos son halagadores, pero en la realidad no se refleja el avance en materia de seguridad.

Industria eléctrica

El Ejecutivo Federal adelantó el jueves pasado que en la semana que inicia enviará al Poder Legislativo la iniciativa para fortalecer la industria eléctrica. Señaló que se analiza en esta iniciativa si se incluye lo relativo a la explotación y aprovechamiento del litio.

El Coordinador de MORENA en la Cámara de Diputados Ignacio Mier aseguró que su bancada está lista para recibir y analizar la iniciativa del presidente en materia eléctrica. Agregó que se buscará reparar el daño que causó la privatización en este sector público. Cabe recordar que si la iniciativa reforma algún artículo constitucional, no le alcanza a MORENA y aliados con sus votos, necesitan negociar con algunas bancadas para su aprobación de otra manera no caminara la iniciativa presidencial.

Designación de Comisiones

En la semana en redes sociales y en círculos parlamentarios circuló una propuesta de la Cámara de Diputados avalada por la Jucopo, para designar a los grupos parlamentarios la presidencia de las comisiones, en el documento MORENA presidiría, 20 comisiones de 51 el PAN 12; PRI 7 PVEM 4 PT 4 PRD 2 MC 2 que se crean 6 nuevas comisiones ordinarias para sumar 51 en total, quedando las comisiones: i) de Bienestar; ii) de Cambio Climático y Sostenibilidad; iii) de Coordinación y Gobernanza Metropolitana; iv) de Diversidad Sexual; v) de Movilidad; y, vi) de Seguridad Ciudadana.

La Comisión de Coordinación y Gobernanza Metropolitana se escindió de la de Desarrollo Urbano, la Comisión de Movilidad será un nuevo grupo de trabajo; la de Diversidad Sexual se desprendió de la de Juventud, en tanto la de Seguridad Ciudadana reemplazará a la de Seguridad Pública.

Un cambio importante es que el PVEM va a presidir la Comisión de Hacienda y Crédito Público, comisión que siempre se le ha designado a la segunda fuerza política de la Cámara que en este caso es el PAN. Por la importancia de la comisión gana el PVEM y pierde el PAN.

Nos leemos la próxima semana desde los pasillos del Congreso.