Hoy en el Congreso : Miscelánea y comparecencias

Eduardo García Polinciano

Buen inicio de semana, estimado lector estos fueron algunos de los temas de interés que se suscitaron en las cámaras del Congreso de la Unión.

Miscelánea Ley de Derechos y Ley de Ingresos 2022

La Cámara de Senadores después de una sesión de casi 15 horas aprobó la miscelánea fiscal, la Ley Federal de Derechos y la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, que estima una captación de recursos por siete billones 88 mil 250.3 millones de pesos.

Como era de esperarse las minutas enviadas por la Cámara de Diputados apenas el 21 de octubre fueron aprobadas fast trac por las comisiones del Senado y discutidas y aprobadas en el Pleno el 26 de octubre. Se aprobaron sin cambios los tres dictámenes que integran el paquete de ingresos 2022. MORENA y aliados, aplicaron su mayoría y con oídos sordos no aceptaron las reservas presentadas por los partidos de oposición a los tres dictámenes aprobados. Lamentable las declaraciones de una senadora de MORENA que comentó que si son una oficialía de partes, aunque dijo que del pueblo y de la 4T. es preciso recordar que la aplicación de los votos de una mayoría sin escuchar propuestas de modificación traen consecuencias legales y ya lo hemos visto en otros dictámenes aprobados y por cierto, por no oír razones en la semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró inconstitucional la prisión preventiva oficiosa para algunos tipos de defraudación fiscal y dio la razón a la oposición que en el debate se opuso a la medida. Pero de nada ha servido que la Suprema Corte le corrija la página al poder legislativo, porque cuando de obedecer al Ejecutivo Federal se trata ni un punto y ni una coma, modifican y fue lo que paso precisamente en la discusión del pasado martes hubo oídos sordos y no escucharon las propuestas de la oposición para que se aceptaran cambios en el paquete de ingresos 2022.

Comparecencias

En la semana se realizaron varias comparecencias entre ellas la de la secretaria de Economía, que ante los cuestionamientos de los legisladores de la Comisión de Economía sobre la reactivación económica, Tatiana Clouthier Carrillo, informó que, gracias a los tratados comerciales internacionales suscritos por nuestro país, se cuenta con acuerdos de protección a la inversión, por lo que está latente el interés de otras naciones para invertir en México. Se le olvidó decir, que los acuerdos a los que se refiere fueron firmados por gobiernos neoliberales de los que tanto se lamenta el gobierno Federal y que un día sí y el otro también se refiere a estos gobiernos como un lastre para el país.

Sobre la información solicitada por senadores opositores para conocer las acciones que la Secretaría de Economía realiza a raíz de los reclamos de las y los inversionistas de diferentes países respecto a la propuesta de reforma eléctrica, presentada por el Ejecutivo Federal.

Dio a conocer que no se ha presentado ningún reclamo, directo ni específico, por parte de los socios comerciales de México en torno a la reforma constitucional en materia eléctrica que planteó el Ejecutivo federal.

En el caso de la comparecencia del titular de Salud Jorge Alcocer Varela, además de cuestionarlo por el desabasto de medicamentos y de insumos para la salud, le reprocharon que ante la pandemia por Covid-19 no hay filtros para la gente que ingresa a México, provocando la entrada a muchas variantes del coronavirus, además que los tratamientos de cáncer continúan interrumpidos aunado a la nula atención a la diabetes mellitus, lo que provocó un aumento de 45% de las defunciones por esta causa.

A pesar de que le mostraron mantas, carteles solicitando el regreso del seguro popular y de entregarle una lápida con la leyenda #RIP, 1946-¿?, el secretario se comportó a la altura al igual que el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes el ingeniero Jorge Arganis Díaz Leal a quien los legisladores de oposición le cuestionaron que las vías de comunicación marítimas, aéreas, férreas y terrestres del país se encuentran en deterioro, tanto en su conectividad, como en la modernización. Criticaron que el sistema portuario nacional se encuentra con un rezago en trámites, autorizaciones y reglas de operación, que principalmente son hacia el sector privado, derivando en ahuyentar a los inversionistas, resultando un debilitamiento portuario.

Le reprocharon la cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco ya que su cancelación le ha costado al país más de 100 mil millones que afectan de manera directa a muchos usuarios por la insuficiencia del actual aeropuerto.

También le recomendaron tomar decisiones sobre el tránsito de Fulles en las carreteras del país por el índice de accidentes que ocasionan.

Mostraron su preocupación sobre Carta Porte, medida impulsada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el SAT de imponer el CFDI a todo el transporte de mercancías, en el cual agregaron dos fracciones al Código Fiscal de la Federación, donde establece que el transporte de cualquier tipo y medio que no cuente con el CFDI y su complemento carta porte será considerado como presunto contrabando. Mencionaron que la medida, es inflexible y no considera modificaciones en la ruta ni cambios de operador o de vehículo, ya sea por descompostura o por cuestiones médicas. Advirtieron que con su aplicación existe el riesgo de desabasto de productos de afectación a la cadena de suministros y de paralizar el país. Agregaron que no es posible que a quienes se dedican al traslado de mercancía se les catalogue como traficantes o contrabandistas, en lugar de ser empáticos con los generadores de empleo e inversiones.

Caso contrario fueron los titulares de la CFE Manuel Bartlett Díaz y del director General de Pemex el ingeniero agrónomo Octavio Romero Oropeza, que ante los cuestionamientos de los legisladores pierden el control y fueron agresivos en sus respuestas, ocasionando situaciones ríspidas entre los legisladores afines al gobierno y los de oposición.

Grupo Plural

En la sesión del 26 de octubre de 2021 la Mesa Directiva del Senado de la República acuerdo reconocer que el «Grupo Plural» de senadoras y senadores, podrán actuar única y exclusivamente en los trabajos legislativos que desarrolle el Pleno de la Cámara de Senadores, sin que ello constituya la formación de un Grupo Parlamentario en términos de la ley. También podrán participar en las deliberaciones y decisiones de la Cámara, en el orden que la Presidencia de la Mesa Directiva determine y atendiendo a las disposiciones que para tal efecto establece la Ley Orgánica del Congreso, el Reglamento del Senado y los Acuerdos Parlamentarios aplicables. Además acordaron permitir la participación de un representante designado por el «Grupo Plural», como invitada o invitado permanente durante el año legislativo, en las reuniones de la Mesa Directiva, quien podrá actuar con voz, sin derecho a voto.

Cabe recordar que el grupo está conformado por Germán Martínez, Gustavo Madero, Nancy de la Sierra, Alejandra Gastélum y Emilio Álvarez Icaza.

Nos leemos la próxima semana desde los pasillos del Congreso.