Hoy en el Congreso : Reforma Eléctrica

Eduardo García Polinciano

Buen inicio de semana y felices pascuas, estimado lector estos fueron algunos de los temas de interés que se suscitaron en las cámaras del Congreso de la Unión.

Reforma Eléctrica:

El lunes 11 d abril las comisiones de Puntos Constitucionales y de Energía de la Cámara de Diputados reanudaron su sesión para dictaminar la iniciativa del presidente en materia eléctrica. El mismo día la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), a propuesta del MORENA, PT y PVEM aplazó la sesión programada para el día 12 y la reprogramó para el domingo 17 de abril.

La sesión de ayer fue histórica y tuvo una asistencia de 498 legisladores solamente faltaron los legisladores del PT Marco Antonio Flores Sánchez y Ana Laura Bernal Camarena. Así entre gritos pancartas y descalificaciones el Pleno dio inicio a la sesión para la discusión de la reforma eléctrica del presidente de la República.

Cabe recordar, que es la primera vez que una iniciativa de un presidente de la República es rechazada en el pleno y también es la primera vez, que una fracción mayoritaria y oficialista, pidió que no hablaran dos diputadas de oposición Margarita Zavala PAN y Edna Diaz PRD.

Las cartas estaban echadas, inició el debate y más que presentación del dictamen los presidentes de las comisiones dictaminadoras de Puntos Constitucionales Ramiro Robledo Ruiz y de Energía Manuel Rodríguez González, dieron un discurso político en contra de la oposición y descalificaciones y así sucesivamente los legisladores de MORENA y aliados.

En el posicionamiento de los grupos parlamentarios el Diputado Ignacio Mier de MORENA, dijo que hay que refrescar la memoria, pero debería de empezar con un acto propio, ya que en la LXVII Legislatura él fue diputado de mayoría por el PRI y por lo tanto voto a favor del FOBRAPOA.

Después de terminar la postura de los grupos parlamentarios, vino la participación de legisladores a favor y en contra en donde se inscribieron para participar 80 legisladores, en donde los discursos y participaciones se caracterizaron por insultos y discursos cargados de ideología y repetitivos.

Está claro que la reforma eléctrica nació muerta y no se aprobó porque el grupo mayoritario y en este caso su coordinador Ignacio Mier, no tendió los puentes para buscar consensos con el bloque opositor y mucho menos agregaron los 12 puntos solicitados por el PAN, PRI y PRD. Ya en MORENA se buscan culpables John Akerman a través de su cuenta de twitter, menciona que si “MORENA no hubiera perdido más de 50 curules en las elecciones de 2021, ya se hubiera aprobado la Reforma Eléctrica”. Asegura que el principal culpable por la situación actual es Mario Delgado, quien siempre priorizó sus amigos impresentables sobre las candidaturas ganadoras. Seguramente conoceremos remociones en los cuadros morenistas.

Lo que sí es claro que tanto en el parlamento abierto como en programas dedicados a la reforma eléctrica ningún especialista o analista económico o de energía expresó un punto positivo sobre la reforma y por el contrario afectaría a la economía del país al medio ambiente y a tratados comerciales firmados por México.

Ante el fracaso de sacar adelante la reforma eléctrica, la JUCOPO confirmó que el presidente de la República enviará este domingo a la Cámara de Diputados su iniciativa de reformas a la Ley Minera para proteger el litio, por lo que se acordó convocar a sesión el 18 de abril para discutir y votar el proyecto.

Cabe aclarar que el artículo 27 constitucional en su cuarto párrafo ya establece que corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; y el espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional. Estaremos pendientes para conocer en qué términos viene dicha reforma.

También queda claro que si MORENA y el Ejecutivo no cambian su proceder ante la oposición la reforma electoral y la de la Guardia Nacional no pasarán.

Delfina Gómez Álvarez

En otro tema, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó otra vez aplazar tentativamente para el 25 de abril la reunión con la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, para abordar la desaparición del programa Escuelas de Tiempo Completo. Se espera que la secretaria acuda ya que es la tercera vez que se reagenda su comparecencia.

Nos leemos próximamente desde los pasillos del Congreso.