Íker Castillas dice adiós definitivo al futbol; se va un gigante de la portería

Tras más de un año parado, posterior a un infarto, el gigante de la portería, Íker Casillas, ha anunciado que definitivamente colgará los guantes.

El portero ha explicado su decisión mediante un mensaje publicado en sus redes sociales en el que da las gracias a todo el mundo tras 30 años de carrera. “Es el momento de decir adiós. Gracias al fútbol por permitirme formar parte de él. No es un punto final, el viaje no acaba aquí. Tengo claro que volveremos a encontrarnos”, dijo el guardameta, quien puso los logotipos del Madrid y el Porto en su carta.

Con el adiós de Casillas se confirma la retirada de una de las últimas leyendas del fútbol español. Un guardameta que hizo historia en el Real Madrid y en la selección. Campeón, entre otras cosas, de tres Ligas de Campeones con el club blanco y de dos Eurocopas y un Mundial con el combinado nacional, informó el portal abc.es.

Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo, llega solo y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado #Grac1as pic.twitter.com/xb8ucs9REh — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 4, 2020

“Hoy dejo esos tres palos que me vieron crecer como portero, los que en cada momento me colocaron en mi sitio y me obligaron a mantener los pies en la tierra.

Esos tres palos a los que tanto les debo y que seguro que echaré de menos. Y allí también os dejaré a vosotros, mis fieles aliados, allí colgaré los guantes», señala el mostoleño en un emotivo comunicado.

También a su familia y a su mujer e hijos, por los sacrificios hechos durante todo este tiempo.

Especialmente emotivas son sus palabras para el Real Madrid, club en el que pasó la mayor parte de su carrera.

“Gracias al Real Madrid, donde pasé toda una vida. Me educaron, me vieron y me hicieron crecer. Por inculcarme sus valores, y en definitiva, por ser lo que soy”.

Hace más de un año que Casillas no jugaba un partido oficial. El infarto sufrido en mayo de 2019, que estuvo a punto de costarle la vida, le había alejado de los terrenos de juego hasta el extremo de sentirse hace tiempo un exfutbolista. Tanto, que los últimos meses los había dedicado a preparar su candidatura a la presidencia de la Federación Española, elecciones a las que finalmente no se presentará este año.

“El viaje no acaba aquí. Estoy seguro de que pronto volveremos a encontrarnos”, dice el famoso defensor de los tres palos.

(Con información de abc.es)