INE aprueba presupuesto por 14 mil mdp con “justificación reforzada” para evitar recortes

El Consejo General del INE aprobó su anteproyecto de presupuesto de gasto operativo por 14 mil 437 millones de pesos, con una “justificación reforzada” de los recursos necesarios, buscando evitar recortes presupuestales por parte de la cámara de Diputados.

En este marco, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, subrayó que “en caso de que, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, la cámara de Diputados decida modificar el presupuesto que solicitará esta institución, tendrá que hacer una motivación reforzado, que significa demostrar públicamente por qué este instituto no presupuesto bien o por qué con los recursos que nos otorgan, podremos cumplir todas y cada una de sus funciones constitucionales”.

El representante de Morena, Mario Llergo, consideró que el INE no está cumpliendo con sus obligaciones de austeridad y dijo que “en la cámara de Diputados, Morena, y su grupo parlamentario revisará exhaustivamente el presupuesto que presentará este instituto y no tengan ninguna duda que se harán los ajustes que se tengan que hacer, a Morena no le temblará la mano para corregir la plana una vez más…”

Posteriormente se discutió el presupuesto precautorio por 4 mil millones para una posible Consulta Popular que también fue aprobada.

Por: Excélsior