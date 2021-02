Inédito: el Presidente de México pide ahorrar luz en todo el país

GMx

Desde su conferencia matutina, el Presidente de México llamó a la población a ahorrar “luz” de 6 de la tarde a las 11 de la noche para contribuir a generar reservas, ante los apagones que han sucedido en el Noroeste del país.

“Ya está resuelto prácticamente el problema (de los apagones) pero vamos todos a ayudar para tener reservas y estar completamente seguros de que vamos a seguir manteniendo nuestro sistema eléctrico y que no vamos a padecer por los apagones, por la falta de energía; si podemos apagar un foco, dos, lo que no sea tan indispensable para que todos ayudemos”, expresó AMLO, quien reiteró que el problema de la falta de luz en los últimos días fue por el mal tiempo en Texas y la falta de gas natural.

Dijo que no quiso hacer este llamado días antes porque los adversarios habrían medrado con la situación y brotado el amarillismo.

En compañía de los titulares de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett y el titular del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), Carlos Meléndez, el mandatario acusó a los medios de promover la noticia de la falta de luz y querer culpar a la paraestatal.

“Que sirva todo esto de lección y ayude a entender por qué tenemos que fortalecer las empresas públicas del país y darles prioridad, no limitarlas, no maniatarlas, cómo es que por ley tienen que despachar primero a las particulares extranjeras, cómo es que se tiene que pagar subsidio a las empresas extranjeras que producen energía eléctrica, cómo es que hacen estas asociaciones en donde las grandes empresas de México, no todas desde luego, se vuelven productoras de energía eléctrica, para que de esta manera reciben subsidio y paguen menos de lo que paga el pueblo por la energía eléctrica, retorciendo la aplicación de la ley.”

(Con información de La Jornada)