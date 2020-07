Inicia segunda audiencia por “videollamada” para Lozoya; él, se dice inocente

GMx

Un día después de declararse inocente, por el caso de la compra de la planta chatarra Agro Nitrogenados, el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, comenzó su segunda ante un juez del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, por videollamada.

Desde el Hospital Ángeles del Pedregal, donde el ex funcionario del sexenio de Enrique Peña Nieto, está “libre” pero custodiado, enfrenta un segundo juicio por el caso de presuntos sobornos a cargo de la empresa Odrebrecht.

Según el reporte de Milenio.Com, fue el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) quien informó mediante un chat de WhatsApp que siguen los reporteros, sobre el desarrollo de la comparecencia virtual.

Pasadas las 10 horas, un Juez informó a Lozoya de los delitos que se le señalan por Odebrecht.

El ex funcionario de Pemex, quien pidió reservar sus datos personales y ahora será mencionado como ERLA, por sus iniciales, es acusado de delitos de recursos de procedencia lícita, asociación delictuosa y cohecho en el caso Odebrecht.

SU PRIMER RAUND

En la primera comparecencia ante el Juez Federal de Control del Reclusorio Norte, José Artemio Zúñiga Mendoza, el martes, Emilio Lozoya se declaró inocente de los delitos que se le imputan y aseguró que probará que no es responsable.

“Mi compromiso fue renunciar al juicio de extradición para que se me aclare mi situación jurídica, y en el momento de la exposición de datos de prueba demostraré que no soy responsable ni culpable de los delitos que se me imputan”, mencionó, de acuerdo con información de Infobae.Com.

Desde el hospital donde fue internado por una “anemia severa”, Lozoya Austin aseguró que fue “sistemáticamente intimidado, presionado e instrumentalizado”, por lo que, dijo, denunciará y señalará a los “autores de estos hechos”.

“Como comenta mi abogado, quisiera añadir y hacer de su conocimiento con relación a los hechos objeto de esta investigación, fui sistemáticamente intimidado, presionado, instrumentalizado”.

(Con datos de Milenio.Com e Infobae.Com)