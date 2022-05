Insistió AMLO, ante EE.UU., que “no debe haber exclusiones” en Cumbre de las Américas: Ebrard

El canciller Marcelo Ebrard afirmó que la conversación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador con el senador Chris Dodd, asesor del presidente Joe Biden para la Cumbre de las Américas, fue en términos de un diálogo “constructivo y en buenos términos“.

En un video en redes sociales, Ebrard Casaubón apuntó que dicha conversación fue positiva y que en próximas horas o días se daría un respuesta a lo planteado por López Obrador sobre no excluir a ningún país del hemisferio de la Cumbre de la Américas.

En síntesis (…) vamos a mantener en las próximas horas y días este diálogo que me parece fue muy constructivo y en muy buenos términos con el Gobierno del presidente Biden, les mantendré informado de los siguientes pasos, pero lo importante es que el diálogo es muy bueno, y estimo que la reunión fue positiva”, destacó.A su salida de Palacio nacional y en entrevista para reporteros, el canciller mexicano apuntó que la conversación tuvo una duración de una hora y 40 minutos, la cual tuvo dos partes: sobre los contenidos de la Cumbre de las Américas y la no exclcusión de países del hemisferio a dicha cita que se llevará a cabo en junio próximo en Los Ángeles

“Fue bastante amigable cordial la conversación. Trató de dos partes, sobre los contenidos de la Cumbre, que tiene que ver con un plan de acción de salud, que no vuelva a ocurrir lo que nos pasó en la pandemia, otra parte que tiene que ver con la recuperación económica en todo el continente, la movilidad laboral”, afirmó.

“Del tema de la no exclusión, el presidente volvió a comentarle que le transmitiera una serie de reflexiones al presidente Biden. Lo que dice el presidente es que sería un hecho histórico que se haga una Cumbre en EE.UU. donde no se excluya a ningún país por ninguna razón, que no tiene por qué haber una exclusión”, apuntó.

“(Dodd) dijo que tomaba datos de todo lo que les dijo hoy y que nos daba las respuestas en las próximas horas o el día de mañana, la respuesta a todo lo que le dijo el presidente López Obrador (…) El objetivo del diálogo fue bueno, fue positivo”, subrayó.

Chris Dodd, asesor del presidente Joe Biden para la Cumbre de las Américas, no pudo asistir a Palacio Nacional debido a que se encuentra contagiado de COVID-19, razón por la cual la conversación tuvo que ser virtual y en español.

