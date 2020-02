Instituto para Pagar al Pueblo lo Rifado: La Feria

SR. LÓPEZ

Tal vez este menda no le ha contado de cuando el impresentable primo Pepe, en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde estudiaba, acompañado por una monumental señorita caribeña (que de noche trabajaba en un cabaret), vendió como pan caliente los boletos de una rifa con la foto de ella (cargando muy coqueta un portafolios luciendo el vestuario que usaba para trabajar: zapatos y aretes), y la leyenda: ‘Rifa de estuche de cuero para caballero’. Pepe se ganó 9 mil pesotes (mucho dinero en aquellos años 50’s) y la señorita, mil por el paseíllo. La rifa era con los últimos números de la Lotería Nacional. El felicísimo ganador fue a buscarlo ‘para ponerse de acuerdo’ y Pepe le entregó de inmediato el portafolios. Le advierto que no cualquiera se liaba golpes con el primo, que metiendo las manos era mejor que ‘El Ratón’ Macías. Ni modo…

Versión oficial de la conferencia de prensa matutina de ayer del presidente (portal del gobierno federal):

“PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El licenciado Gertz Manero lo va a explicar. Es un procedimiento legal, pero estamos ante el terreno de los -sic- inédito, nunca se había recuperado dinero. Y nos trae el fiscal esa buena noticia, que ya ha iniciado la recuperación de dinero y que se ha tomado la decisión de que ese dinero ingrese al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (…) para seguir llevando a cabo acciones de bienestar, seguir apoyando a las comunidades más pobres, seguir impulsando la educación, la salud, el bienestar de nuestro pueblo”.

“ALEJANDRO GERTZ MANERO, FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA: Muy buenos días a todos. (…) Hoy podemos decir con mucha satisfacción que le estamos entregando al instituto un cheque por dos mil millones de pesos”.

“PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: (…) Esto ya nos sirve, si son dos mil millones de pesos, pues para pagar los premios del avión presidencial; y lo que obtengamos de la venta de los cachitos, de los boletos de la lotería nos va a alcanzar sin ningún problema para destinar dos mil 500 millones de pesos a la compra de equipos médicos. Esto es justicia”.

“RICARDO RODRÍGUEZ VARGAS, TITULAR DEL INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO: (…) estamos teniendo un acto inédito en la historia del país, y este hecho inédito es que las reformas que ha promovido el señor presidente pueda generar que estos recursos se vayan a fines sociales (…) les quiero comentar, aunado a estos dos mil millones de pesos tenemos también ahorita garantizados otros dos mil millones de pesos adicionales (…) serán destinados a programas sociales (…) Por las modificaciones que se dieron a la Ley de Administración de Bienes. Con esa reforma ahora sí ya tienen un destino vía Gabinete Social y ese destino son recursos sociales. (…) Los bienes asegurados estaban obviamente… En el caso de bienes muebles o inmuebles no numerario (dinero en efectivo), pues estaban en almacenes, estaban ahí desgastándose, estaban de forma improductiva; en el caso de numerarios -sic-, pues en cuentas, en bancos, igual, sin poder utilizarse. Hoy sí se están pudiendo utilizar, hoy sí se están poniendo en acción, hoy están impulsando acciones de desarrollo social (…)”

Perfecto. A todo dar. Nada más que los 2 mil millones no van a aplicarse en ninguna obra de beneficio social, sino, palabra presidencial, para rifarlos entre cien felices ganadores, de a 20 millones por piocha. Eso no es un fin social, ni programa social, ni, cuantimenos, de bienestar para seguir apoyando a las comunidades más pobres, seguir impulsando la educación, la salud, el bienestar de nuestro pueblo (¿qué tal que se saca el premio un rico de esos que tanto asquito le dan a la 4T?)

En esta nueva versión de la rifa del avión sin el avión, el equipo médico se va a adquirir con el importe de los cachitos vendidos… o sea, si no se vende la mitad, pues la mitad de equipos, menos 500 millones para mantenimiento del avión que ya se venderá, en uno o dos años (palabra presidencial), o mientras, se rentará…

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado no es sino la adaptación chaira del anterior Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) dependiente de Hacienda, responsable de la administración y enajenación de bienes del sector público, con una grave limitación ya desde el nombre que les gustó ponerle, porque no todo lo que cae en sus manos ha sido robado, que también hay daciones, donaciones y bienes que se adjudica el Estado por carecer de propietario (terrenos cuyo último dueño según el Registro Público de la Propiedad, debería tener 170 años de edad, o que no han pagado predial 50 años, y muchos casos más, no todo producto de robos).

Como sea, la ley no autoriza en ninguna parte al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, a pagar premios de la Lotería Nacional. Y si se modificara la Ley que rige a ese Instituto, sería romper todos los récords del ridículo universal, por parte de nuestro Congreso… mmm… a lo mejor les interesa.

Un último comentario sobre este humorístico tema: ¿usted qué prefiere?: jugar en un sorteo con 300 mil números de a 10 mil pesos el número o en uno de 60 mil. El Sorteo Especial de la Lotería rifa en dos series, 27 millones de pesos; las dos series le cuestan 2,400 pesos y tiene cinco veces más posibilidades de ganar; y si compra nomás 10 cachitos (600 pesos, a 60 el cachito), gana 6 millones 750 mil pesos; además el Especial paga 700 premios de distintos importes y 12,196 reintegros para recuperar el costo de sus cachitos o volver a jugar gratis. Si usted escoge el sorteo de 300 mil números, se le recomienda la lectura de las obras completas del señor Masoch: está usted listo para residir en la casa de la risa.

En resumen: no se rifa el avión y sigue en venta. En lugar de condonar la deuda de Sedena con Banobras (las dos son gobierno), se hará una colecta vendiendo cachitos de la Lotería, cuyo premio pagará el Instituto que ya podría cambiar de nombre a Instituto para Pagar al Pueblo lo Rifado.