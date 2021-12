Israel apoyará en extradición de Tomás Zerón, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Gobierno de Israel apoyará en la extradición de Tomás Zerón, exfuncionario de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) y señalado por irregularidades en la investigación por el Caso Ayotzinapa.

Quiero también aprovechar, que envié una carta al presidente de Israel porque allá fue una persona (Zerón de Lucio) a refugiarse y le pedí que ellos no podían por la historia del pueblo de Israel prestarse a proteger a violadores de derechos humanos y ya me contestó en positivo, que va a ayudar el gobierno de Israel para que no haya impunidad”, aseveró el mandatario mexicano en Chihuahua.

En octubre pasado, López Obrador reveló el contenido de la carta que envió al primer ministro de Israel, Naftali Bennett, para solicitar la extradición de Tomás Zerón, investigador del caso Ayotzinapa acusado de torturar y de manipular pruebas para crear la versión del caso conocida como la “verdad histórica”.

“Queremos apoyo de Israel porque se trata de una persona que llevó a cabo actos de tortura, de graves violaciones de derechos humanos, y estamos seguros de que va a actuar de manera consecuente el gobierno de Israel”, dijo en su momento.

En el documento, el mandatario mexicano solicitó al primer ministro atención en el proceso de extradición de Zerón de Lucio, por las denuncias de tortura y manipulación de evidencia en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014.

En la misiva, el jefe del Ejecutivo federal explicó que Zerón de Lucio operó una “colusión criminal” desde uno de los más altos niveles del orden federal cometiendo delitos de tortura. Además, detalló que un juez lo imputó, a través de una orden de aprehensión ratificada por Interpol, pero este huyó a Israel en agosto de 2019.

“Con atención y el respeto que me merece la República de Israel y sus autoridades, me dirijo a usted para solicitarle su valiosa atención en este proceso de extradición que es prioritario para nuestro país”, apuntó en el documento.

Con información de López-Dóriga Digital