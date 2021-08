Jaime Lozano confiesa su deseo de volver al Tri

Jaime Lozano dejó de ser oficialmente entrenador de la Selección Mexicana Sub 23, despidiéndose del ciclo que culminó con la medalla de bronce en Tokio 2020, no obstante, el joven director técnico aseguró que su intención es regresar al banquillo Tricolor, pero con el representativo absoluto de nuestro país.

Fue un proceso muy lindo, fue inolvidable para mí y para todos los que formamos parte de él, quiero buscar una nueva oportunidad, junto con mi cuerpo técnico ganar experiencia, no es un adiós sino un hasta pronto, pero los sueños hay que pelearlos y hay que buscarlos, quiero estar totalmente preparado para que mañana que tenga la posibilidad de ser un candidato de dirigir la selección mayor, esté totalmente preparado”, expresó.

Respecto a los rumores que lo sitúan en algunos equipos de la Liga MX, Lozano no quiso hacer declaración alguna, pues, aunque le entusiasma la idea, sabe que hay técnicos que están haciendo su mayor esfuerzo en el Apertura 2021.

Por el momento no me gustaría hablar de eso por respeto a los colegas que están dirigiendo a sus equipos, me gustaría tener una bonita oportunidad en la liga, creo que estoy muy agradecido por lo que se ha dicho, sobre todo en prensa que clubes tan importantes están interesados que yod los dirija, pero tienen gente muy capaz en esos puestos”, comentó.

Asimismo, ‘Jimmy’ afirmó que le interesa continuar adquiriendo conocimientos sobre la labor de la dirección técnica, por lo que buscará mejorar en ese aspecto para afrontar de la mejor manera los retos que vienen en su carrera.

Me gusta prepararme constantemente, la pandemia me vino bien para eso, para seguirme preparando en otras áreas que son importantes para un director técnico, de hecho tenía preparado un viaje a Europa, ver futbol y platicar con gente de futbol, pero están muchos países cerrados, pero en cuanto tenga la oportunidad estaré por allá, no sé si tomando un curso, pero sí platicando con gente y viendo entrenamientos”, declaró.

Por último, dejó en claro que al igual que los futbolistas, los entrenadores también deben de aspirar a llegar a las mejores ligas de futbol fuera del territorio nacional.

Me gustaría ver a más jugadores mexicanos en las mejores ligas del mundo que están en Europa, qué es lo que falta para que más técnicos también podamos estar allá, primero estar preparados y tener oportunidades en este caso en la liga local y dar resultados. Lo que está sanado en este momento es que Nacho Ambriz está en una liga fuerte y está dando resultados, también Gonzalo Pineda, eso es importante, que se nos dé la oportunidad y estar preparados”, concluyó.

Por: Excélsior