Jorge Falcón anuncia su retiro de los escenarios

El comediante Jorge Falcón anunció su retiro de los escenarios tras una larga carrera en la que destacaron sus gestos faciales.

¿Qué es la vida? La vida es una comedia para quien la vive y una tragedia para quien la siente, por eso hay que vivirla, disfrutarla”, expresó en entrevista con Unicable.

“A mí en lo personal no me gustaría que me pasaran al escenario a trabajar con un tanque de oxígeno o con muletas. A mí, porque cada quien tiene su modo de pensar y vivir, pero yo prefiero retirarme invicto, lleno de amigos, de salud”, expresó.

En el programa varios de sus colegas comediantes manifestaron su aprecio hacia Falcón.

El comediante anunció que seguirá compartiendo contenidos en redes sociales como YouTube y TikTok para que “la gente se acuerde que existo, que estoy y todavía que los quiero”.

«Las giras son lo que te cansan, porque llega un momento en que ya no vas a cobrar por lo que haces, cobras por los traslados. Porque lo que nosotros hacemos es tan hermoso; cuando amas lo que haces, no lo ves como trabajo”, manifestó.

Por: Excélsior