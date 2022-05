Jueces trabajan “con mucha seriedad” en el caso Ayotzinapa: Zaldívar a Encinas

Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), rechazó que los jueces del Poder Judicial de la Federación (PJF) estén obstaculizando el acceso a la justicia y la verdad en el caso Ayotzinapa.

En conferencia de prensa, Zadívar Lelo de Larrea aseguró que el Poder Judicial trabaja en el caso de los 43 normalistas desaparecidos “con mucha seriedad” y recordó que el organismo ha sostenido reuniones con los padres de las víctimas “y con sus decisiones está cumpliendo su responsabilidad”.

Lo anterior en respuesta a la acusación que hizo Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, contra los jueces por supuestamente obstaculizar el acceso a la justicia en el caso Iguala.

Si hay sentencias de los jueces en el caso Ayotzinapa que le parecen a la Fiscalía que no son conforme a Derecho, para eso hay recursos, pero lo que creo que no es correcto es denostar al Poder Judicial federal cuando una decisión no les parece adecuada”, manifestó.

El ministro presidente de la Suprema Corte recordó que existe una sentencia de un Tribunal Colegiado en la que se consideró que los detenidos por el caso Ayotzinapa sufrieron tortura y que la investigación que hizo la entonces Procuraduría General de la República fue sesgada y parcial.

Los jueces están limitados por lo que se decidió en ese precedente. Si hay alguien que ya se determinó que fue torturado por una instancia superior, el juez no puede hacer caso omiso de esto”, sentenció.

Con información de López-Dóriga Digital