Juez da 5 días al Gobierno para iniciar vacunación anticovid en menores de 12 a 17 años

Un juez ordenó este miércoles al Gobierno de México para que en un lapso de cinco días a partir de la notificación para que se inicie la vacunación anticovid a todos los menores de entre 12 y 17 años de edad.

Lo anterior fue detallado por el Juzgado Séptimo de Distrito del Estado de México, el cual aseguró que, de no cumplirse con este fallo, se estaría incurriendo en el delito de abuso de autoridad, por lo que se deberá realizar la denuncia correspondiente.

«Con fundamento en el artículo 158, de la Ley de Amparo, se concede a las autoridades responsables una prórroga de cinco días hábiles, contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, para que den cumplimiento al resolutivo segundo, en términos del considerando cuatro”, se lee en la sentencia.

El juzgador apuntó que la vacuna que se les deberá aplicar a los jóvenes de entre 12 y 17 años de edad es la de Pfizer / BioNtech.

Se dejó en claro que el Gobierno no puede argumentar desabasto de dicho fármaco, debido a que “tal circunstancia no puede considerarse una justificación para no cumplir con la medida cautelar decretada, pues garantiza el derecho humano a la salud.

A inicios de octubre, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Salud, dio comienzo a la vacunación contra el COVID-19 en menores de entre 12 y 17 años que padezcan alguna comorbilidad.

Entre las enfermedades que se contemplan para este grupo están todas aquellas que involucren una inmunosupresión, como cáncer, trasplantes o VIH.

Además de la enfermedad pulmonar crónica grave, afecciones crónicas del riñón, hígado o sistema digestivo.

También aquellos que padezcan alguna enfermedad neurológica crónica, enfermedades cardiovasculares, diabetes y otras enfermedades endocrinas, entre las que se incluye obesidad grado 2 o mayor, aunado a aquellos que tengan anomalías genéticas o cromosómicas y embarazadas adolescentes.

Con información de López-Dóriga Digital