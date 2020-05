Justifica López-Gatell reinicio de giras de AMLO, pero dice que la decisión no está tomada

GMx

Ciudad de México.- -¿Por qué la urgencia de AMLO para reiniciar las giras?, preguntaron al subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, en la conferencia nocturna de este miércoles.

-Porque la vida pública del país, incluyendo las actividades gubernamentales es muy importante, igual que es importante una serie de actividades económicas. Es un difícil balance entre proteger la salud y la vida, con el otro elemento que es el bienestar y la economía, respondió.

Si solo existiera la epidemia de COVID lo idóneo sería en confinamiento por meses, quizá un par de años, hasta que finalmente no existiera un solo caso, agregó, además de aclarar que la decisión no ha sido tomada; sin embargo, en caso de que así fuera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tomaría previsiones en sus giras de una semana como hacer reuniones con no más de 40 personas.

“Él no tiene un estado excepcional… ni tiene privilegios”, manifestó el funcionario, quien antes ya fue cuestionado por declarar que el Presidente de México tiene una fuerza moral que le permite no contagiarse.

LLEGAN TARDE LOS DATOS DE LOS DECESOS

En otro tema, Hugo López-Gatell negó que el martes haya sido el día con más muertes por COVID_19 en México. La razón de los 501 decesos informados es el resultado de la acumulación de notificaciones de parte de los estados.

Una vez que fueron notificadas otras 403 muertes en todo el país, para un total acumulado de 8 mil 597 defunciones desde el primero de marzo, indicó que lo que prosigue tras el deceso de un paciente, la entrega del certificado de defunción.

Además de manifestar que el día con más muertes fue el 15 de mayo, explicó que en el certificado de defunción, entregado por un experto en salud, se especifican las causas de muerte, muchas veces insuficiencia respiratoria.

Detalló al menos tres posibilidades:

Una, si se trata de una persona que padecía los síntomas de COVID_19 grave y se le pudo tomar una muestra de laboratorio, lo deseable es tener el resultado antes de que la persona fallezca.

Dos, se le toma la muestra y el paciente fallece, pero el resultado del estudio no está listo y se le pone como probable caso COVID en el certificado de defunción.

Una tercera posibilidad es que el paciente llega demasiado grave por su cuenta o en una ambulancia, fallece y no se le toma muestra de laboratorio.

Con base en una gráfica, Hugo López-Gatell reiteró que las muertes anunciadas cada noche en la conferencia nocturna, no siempre son de ese día; pudieron haber ocurrido antes, pero reportadas después, como fue el caso del martes con 501.

Entre martes y miércoles, México tuvo otros 3 mil 463 casos confirmados de COVID_19, dijo el funcionario, quien horas antes tuvo un “encontronazo” con senadores, quienes le cuestionaron de manera virtual, principalmente de partidos de oposición como el PAN.