La cantante Frida Sofía denuncia abuso de su abuelo Enrique Guzmán, cuando era niña

La cantante Frida Sofía, en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, acusó a su abuelo, el también cantante Enrique Guzmán, de haberla indebidamente en sus partes íntimas desde que tenía 5 años.

Por si fuera poco, dijo que fue violada cuando era pequeña por parte de un amante desconocido de su madre, Alejandra Guzmán.

La intérprete de “Ándale” contó que sentía mucho asco al recordar los momentos que vivió con Enrique Guzmán.

“Me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Fue un hombre muy asqueroso, muy abusivo, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas”, contó la famosa, visiblemente afectada.

“Me manoseó. Desde los cinco (años)”.

La artista indicó que no le había comentado a nadie lo que había vivido hasta esa entrevista, para el programa De Primera Mano, y que cada vez que su abuelo decía comentarios negativos sobre ella en los medios, se sentía molesta porque recordaba lo que dijo haber sufrido.

“¿Sabes qué es lo más asqueroso de todo? Que cuando estás tan chiquita te dicen: ‘Esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere’, y pues a esa edad no tienes ni idea”, añadió.

“No tienes conciencia, entonces se vuelve algo normal. Y qué asco, pero es como que en alguna vez ya se empieza a sentir rico o algo, ¿me entiendes? Porque te están tocando tus partes íntimas. Por eso me lo callé, porque dije: ‘Entonces, ¿yo estoy enferma? ¿O qué onda?’”.

La celebridad también dijo que no sólo pasó situaciones similares con hombres con los que su madre se veía de vez en cuando en algún hotel, sino que incluso algunos de ellos la violaron en diversas ocasiones hasta sus 12 años.

“Varios hombres que mi mamá pues conocía y en el cuarto del hotel (tenían relaciones sexuales), ¿me entiendes? Entonces ya que está mi mamá dormida, inconsciente, siempre (me toqueteaban)”, reveló.

Aseguró que, aunque su mamá no la dejaba estar en su cuarto al momento de tener intimidad, nunca cerraba la puerta ni mesuraba el sonido.

“Quiero que quede muy claro que no es para hacer a mi mamá ver mal, ni como villana, pero es como cuando vas a ver una película de terror: no esperas estarte riendo. Si a mí no me gusta mi historia, ¿qué te hace pensar a ti que a ti te va a gustar?”, agregó.

“Pero es la verdad. Y por eso llegó un momento en que exploté y dije: ‘A ver, Frida, ¿qué vas a perder si en serio mandas a todos a la chingada?’. Absolutamente nada. Ni una llamada de cumpleaños iba yo a perder. ¿Cómo iba yo a extrañar algo que nunca tuve?”.

Enrique Guzmán reaccionó a los comentarios de su nieta a través de Twitter.

“Me preocupa mucho la inestabilidad a mental de @fridasofia y lo estúpido de @gustavoadolfo, un hombre que me conoce perfectamente”, escribió.

El intérprete de “Cien Kilos de Barro” fue criticado por varios seguidores en la red social, en cuyos comentarios lo tacharon de machista, abusador, mentiroso y asqueroso, aunque también hubo fanáticos que salieron a defenderlo.

(Con información de José Vieyra/NoticiasLibres.Mx)