La CDMX podría ser rebasada en su capacidad hospitalaria por el COVID19, alerta López-Gatell

GMx

Ciudad de México.- Alerta por COVID19 y emergencia por COVID19 en la Ciudad de México, anuncia Hugo López-Gatell, en concordancia por lo anunciado por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en su conferencia matutina, donde hizo un llamado urgente a los habitantes para acatar las recomendaciones.

A pesar de que la federación y el gobierno capitalino se han resistido a decretar que la CDMX pasa a Semáforo Rojo, quizá por los efectos económicos que la medida podría tener, hay una evidente preocupación por los casos nuevos, las muertes y las hospitalizaciones.

“Si no hacemos eso, puede ser que se rebase la capacidad hospitalaria”, advirtió Hugo López-Gatell, quien expresó que los promedios de ocupación están cercanos al 80 por ciento.

El llamado es este, el objetivo es bajar la curva, se llama a la población a seguir cinco reglas básicas: quédate en casa si no tienes que salir; si es indispensable que salgas usa cubrebocas y mantén siempre la sana distancia; no fiestas, no posadas ni reuniones con amigos; las compras, si pueden hacerse en línea y si no, que salga una sola persona; si eres positivo a COVID aíslate 15 días completos, manifestó el funcionario.

Mientras volvió a poner el video de la Jefa de Gobierno, pidiendo a la ciudadanía quedarse en casa lo más que sea posible, Hugo López-Gatell pidió, como nunca antes, utilizar el cubrebocas.

Reiteró que, si bien no es lo único que frenará los contagios, sí es una barrera positiva, principalmente en los espacios cerrados.