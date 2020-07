La explosión de Tlahuelilpan, Hidalgo, el dolor de cabeza de AMLO en su sexenio

GMx

La pérdida de vidas humanas, particularmente el caso de la explosión en un ducto de Pemex, en Tlahuelilpan, Hidalgo, es lo más doloroso que ha vivido su gobierno, expresó Andrés Manuel López Obrador, a un día de que se cumplan dos años de su triunfo en 2018.

“Me dolió mucho lo de la explosión en Hidalgo, cuando perdieron la vida personas que estaban recogiendo combustible, me dolió muchísimo y todo lo que tiene que ver con la pérdida de vidas humanas.

Es lo que más duele, es lo que más preocupa y es lo que también más nos ocupa, en eso estamos, tratando de conseguir la paz y la tranquilidad para todos”, dijo en la conferencia matutina.

Agregó que la pérdida de vidas durante la pandemia ha sido otra de las situaciones más dolorosas en su sexenio.

En contraparte, consideró que las cuatro cosas que más le satisfacen son: el combate a la pobreza, el combate a la corrupción, la no represión al pueblo y que no haya censura.

El combate a la corrupción “es importantísimo porque estoy convencido de que se trata de la peste, hablando en términos de epidemias, la peste más funesta que ha afectado a México”, expresó.

“… me satisface es que no hemos reprimido al pueblo, de que no encabezo un gobierno autoritario, que no hemos participado en violaciones de derechos humanos, que no ha habido masacres, que no se ha utilizado al Ejército ni a la Marina ni a los cuerpos de seguridad para reprimir a los mexicanos”, manifestó en el día que se cumple un año de creación de la Guardia Nacional, su mayor apuesta por la seguridad.

“… me place mucho el que a pesar de ser el presidente más atacado de los últimos 100 años, la respuesta sea la libertad y no la censura. Eso también me satisface, me llena de orgullo, es un timbre de orgullo.”

Sobre la pandemia, la cual ha sumido a México en una crisis de salud y económica, AMLO remató: “Tan bien que íbamos, porque el peso se estaba fortaleciendo, estábamos sentando las bases para el crecimiento, la economía, aumento del salario mínimo como nunca; entonces, viene la pandemia y afecta sin duda. Son de las cosas que estamos enfrentando.”