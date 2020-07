La fuerza moral de este gobierno es más grande que la fuerza bruta de la delincuencia, dice AMLO

GMx

Tras hacer un recuento de la visita a los Estados Unidos, la cual, dijo, se centró en el nuevo tratado comercial (T-MEC), el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no aceptó que el ataque contra el titular de la Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, sea una declaración de guerra contra el Estado.

“… estamos consiguiendo la paz, que no queremos la confrontación, que no queremos la guerra contra los dedicados a la delincuencia…”, dijo al ser preguntado sobre el uso de armas de alto poder.

-¿ Pareciera una declaración de guerra, señor presidente…?

– Sí, sí, pero no tiene respaldo ciudadano, ningún acto de violencia tiene respaldo de los ciudadanos.

Yo creo que en ningún momento en México se ha optado por la violencia, me refiero a que la gente celebre el que se lleve a cabo un acto violento, menos ahora, todas esas acciones, esos atentados son repudiados por la mayoría de los mexicanos.

Los que hacen eso no obtienen ningún resultado, eso es cero, es la nada, porque hay un consenso general a favor de la paz en el país.

Y no queremos la violencia, la convocatoria siempre va a ser a que nos portemos bien, a vivir en paz.

Incluso, a los que se dediquen a actividades ilícitas nunca vamos a dejar de llamarlos a que reconsideren y que piensen no sólo en ellos, que piensen en sus familiares y que piensen en el pueblo, que piensen en México.

-Pero ¿se está trabajando con inteligencia?

– Sí, pero yo creo que la fuerza moral del gobierno es más poderosa que la fuerza física, que la fuerza bruta, por eso lo quiero dejar en claro. Y desde luego es mejor la inteligencia que la fuerza, mucho mejor.

AMLO también expresó en la mañanera, además de tocar otros asuntos, que el tema del muro no se tocó en los Estados Unidos porque “no era el tema” del momento, sino el T-MEC.

“…es un tema que no se trató porque procuramos que el encuentro se diera a partir de las coincidencias, que hiciéramos a un lado las diferencias y que se buscara resolver esas diferencias -que son propias de vecinos y de países independientes y democráticos- mediante el diálogo, pero que no era un tema que nosotros quisiéramos tratar, que no queremos tratar.”