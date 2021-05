La Línea 12 del Metro: Hoy en el Congreso

EDUARDO GARCÍA POLINCIANO

Buen inicio de semana, en la que recién terminó éstos fueron algunos de los temas importantes en el Congreso de la Unión.

La Arena política:

La Comisión permanente se convirtió en espacio para la descalificación política y electoral, en la sesión del miércoles 19 de mayo, se abordó la intervención ilegal del presidente en el proceso electoral, la tragedia de la Línea 12 del Metro, el presunto financiamiento de EU a MCCI, el proceso de desafuero del gobernador de Tamaulipas Javier García Cabeza de Vaca.

El diputado del PT Gerardo Fernández Noroña, descalificó al bloque opositor y los señaló de golpistas diciendo que son financiados por la embajada de Estados Unidos; se refirió también al supuesto apoyo y complicidad del INE para la oposición. El petista es muy dado a estos discursos sin fundamentos: ya se le olvido que cuando fue oposición criticó sin fundamentos ni pruebas concretas la supuesta enfermedad alcohólica del expresidente Felipe Calderón, su crítica al IEPS y la promesa de quitárselo a la gasolina y que en su protesta no pago el mencionado impuesto en la estación de servicio de Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes. Comentó que ahora la oposición hace uso de las tragedias con fines políticos, cuando ellos hicieron de las tragedias su deporte favorito para criticar a la administración federal, que poca memoria del diputado.

La cargada

El senador Ricardo Monreal mencionó que todos los senadores pueden acudir a todas las actividades electorales de su interés, porque ya terminó la Legislatura y además el periodo de receso no los obliga a sus labores como legisladores, pero el artículo 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que el ejercicio de las funciones de los diputados y senadores durante tres años constituye una Legislatura. Y el año legislativo se computará del 1 de septiembre al 31 de agosto siguiente.

Lo anterior, porque varios senadores de diferentes grupos parlamentarios PAN, PRI, PRD, y Senadores de MORENA, se pasean por las plazas públicas del país apoyando a sus candidatos a las gubernaturas. En la semana, 22 senadores de MORENA y sus aliados encabezados por su coordinador Ricardo Monreal, visitaron el estado de Zacatecas en donde la candidatura de David Monreal se tambalea con el avance de la preferencia para gobernar ese estado de la senadora con licencia Claudia Anaya. Por su parte, senadores del PRI visitaron el estado de Sonora para apoyar a su candidato Ernesto Gándara, las preferencias electorales según las encuestas se han cerrado y no la tiene fácil el candidato de MORENA Alfonso Durazo, y es que en la semana el empresario sonorense Ricardo Bours renunció a su candidatura para sumarse a la campaña de Ernesto Gándara del PRI. En un posicionamiento, Bours dijo que este llamado no es una declinación, sino “un acuerdo de unidad en el que ambos hemos convenido”. Si algo se les reconoce a ambos personajes es su presencia en el estado del norte, diferentes a Alfonso Durazo que aunque nacido en el estado su vida la ha realizado en la capital del país, pues ocupó varios cargos tanto en el PRI cuando fue militante y en la administración pública de gobiernos priistas, también fue secretario particular de Vicente Fox y su vocero y coordinador de comunicación social. Después salto al PRD, Movimiento Ciudadano y finalmente a MORENA, es senador con licencia y su último puesto en la administración pública fue como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, durante dos años con resultados que ya todos sabemos.

Finalmente el Tour electoral de los senadores de la Coalición PRI-PAN-PRD Y MORENA y aliados terminó en Sinaloa para respaldar la candidatura de sus candidatos. MORENA la del senador con licencia Rubén Rocha Moya, que ha participado en dos anteriores procesos también como candidato a gobernador, y puede pensar que la tercera es la buena para el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Su contrincante es el también senador con licencia Mario Zamora Gastélum, abanderado de la alianza PAN, PRI y PRD. En este estado la ventaja en la preferencia electoral le favorece al candidato de MORENA.

En defensa de los órganos autónomos:

En sus redes sociales Porfirio Muñoz Ledo recordó que el movimiento de 1987 junto con Ifigenia Martínez y Cuauhtémoc Cárdenas, tuvo una orientación democrática para acabar con el partido único y precisamente de esa lucha nace lo que actualmente es el INE, para buscar una mayor transparencia en los procesos electorales y que ha organizado los últimos tres elecciones para renovar la presidencia del país. Posteriormente nacieron otros órganos autónomos que permiten un contrapeso a las instancias gubernamentales y a la figura del presidente de la República. Hoy, ese movimiento que dio frutos para una mejor participación ciudadana es traicionada y sustituida por una regresión autoritaria, por lo que Muñoz Ledo realizó un llamado a la senadora Ifigenia Martínez para establecer un dialogo incluyente sobre el futuro de la República que implica evitar una mayor centralización del poder y promover el respeto a la división de poderes, federalismo y a los órganos autónomos constitucionales. Muñoz Ledo organiza, también, el Movimiento por la República, en el cual participan otros dirigentes políticos e intelectuales, con el objetivo de defender a los organismos autónomos del país como contrapeso a los excesos del poder Ejecutivo y frente a la intención de acotarlos o desaparecerlos. Estaremos atentos al desarrollo de las intenciones del legislador que a toda luz son bienvenidas para la salud de la democracia en el país.

Reformas a la Ley de Hidrocarburos

Las consecuencias legales sobre las reformas mal instrumentadas y a todas luces inconstitucionales están dando de qué hablar, pues dos jueces federales emitieron la suspensión indefinidamente de los principales apartados de la reforma a la Ley de Hidrocarburos. Es malo realizar reformas con fe ciega al mandatario de la República, que además violan preceptos constitucionales y de libre competencia que afectan y amenazan las inversiones establecidas y ponen en riesgo la inversión en el país.

Nos leemos la próxima semana desde los pasillos del Congreso.