La política de salud “es un desastre”, le dicen senadores a Jorge Alcocer Varela

Como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno del Presidente de la República, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, compareció ante el Pleno del Senado para dar a conocer los avances y resultados de las políticas públicas en la materia, especialmente para combatir la pandemia por Covid-19.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, recordó que se aprobó una reforma para garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a recibir las vacunas contenidas en el Programa de Vacunación Universal.

A pesar de estos esfuerzos, apuntó, 12 estados han reportado un desabasto de vacunas por lo que preguntó cuál es el papel de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. (Birmex), en la producción, distribución y abasto de los insumos.

El secretario afirmó que Birmex tiene mucha potencialidad por lo que se orientará la transformación de la empresa mediante un cambio en sus estatutos y renovando el objeto de la sociedad para incluir la elaboración, obtención, compra e importación de medicamentos. Su fortalecimiento se prevé que se realice durante este año, informó.

La senadora Marcela Mora Arellano, integrante de la bancada del PES, denunció que el problema de la mala salud de las y los mexicanos es corresponsabilidad de la industria que ha inundado de “basura comestible” los espacios públicos.

Alcocer Varela informó que este primero de octubre el etiquetado será obligatorio en todo el país, sin embargo, apuntó, los productos que han comenzado a implementarlo han dado sorpresas al revelar que no son tan sanos como la población pensaba.

Por el Partido del Trabajo, Cora Cecilia Pinedo destacó que el país tiene rezago en infraestructura hospitalaria y recursos humanos y, agregó que se ha sometido a esfuerzos extra, al personal médico y sanitario en todas las áreas, quienes a pesar de la falta de materiales e infraestructura ha respondido a la emergencia.

Raúl Bolaños-Cacho Cué, por el Partido Verde Ecologista, precisó que la pandemia es una oportunidad para fortalecer integralmente el sistema de salud y para otorgarle más recursos financieros, humanos y materiales, para la atención de cualquier emergencia. Además, cuestionó a Alcocer Varela sobre las acciones que realiza la Secretaría para no descuidar otros problemas de salud, sobre el desabasto de medicamentos oncológicos, así como las medidas empleadas en materia de prevención contra la influenza.

La senadora de Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo García, aseguró que la política de salud que sigue el gobierno “es un desastre”, ya que está “llena de desaciertos, errores, atropellos e ideas del pasado”. No son capaces de garantizar la salud de cientos de miles de personas, y con sus malas decisiones están sacrificando su presente y condenando su futuro, expresó.

En tribuna, la senadora de Morena, Lilia Margarita Valdez Martínez señaló que para este Gobierno el tema más importante es la salud de los mexicanos, y la desigualdad en este rubro, precisó, no comenzó hace seis meses o dos años, sino que tiene más de 40 años y “nunca se había hecho nada por resolverla”.

Por el PRI, la senadora Sylvana Beltrones Sánchez advirtió que el desabasto de medicamentos para atender enfermedades como el VIH-Sida, hepatitis b o sarampión, es uno de los problemas “más lacerantes que han enfrentado las y los mexicanos en los últimos dos años”. En este año, alertó, en México han perdido la vida mil 668 menores con cáncer por falta de fármacos oncológicos.

El Secretario de Salud dio a conocer que ya se entregaron las dosis del Programa Nacional de Vacunación para el neumococo, tétanos, difteria, poliomielitis, papiloma humano y hepatitis, entre otras.

Alejandra Reynoso Sánchez, senadora del PAN, afirmó que el Gobierno Federal “ha sido incapaz de salir avante” de la crisis provocada por la pandemia de Covid-19 y de garantizar el derecho a la salud de los mexicanos. Destacó que en nuestro país han muerto más de mil 500 trabajadores de la salud y más de 77 mil familias han perdido a un ser querido, por “la incompetencia de funcionarios federales”.

El funcionario aclaró que se han registrado 108 mil 617 casos de Covid-19 en personal médico y de esa cifra mil 435 han fallecido. “Esto -acotó- está dos o tres veces por debajo” de lo que ocurre en otros países.

Martha Lucía Mícher Camarena, senadora de Morena le solicitó al secretario atender el grave problema que han tenido jóvenes de 15 a 19 años por no poder acceder, por el Covid-19, a métodos anticonceptivos de emergencia, lo que incrementará, dijo, los embarazos no deseados, por eso urgen reformas para que el derecho a decidir en México sea una realidad en niñas, mujeres que no desean un embarazo.

Al responder el Titular de Salud indicó que en este caso se han atendido a 32 mil 501 mujeres, de las cuales, dijo, a 555 se les dio píldora anticonceptiva de emergencia y se les ha atendido con mayor énfasis a las adolescentes.

La senadora de Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota, urgió a las autoridades de salud -con el ánimo de no politizar más- a centrarse en las prioridades del tratamiento de niños con cáncer, “se modificaron esquemas de quimioterapia y se ajustaron tiempos de aplicación, lo que no permite trabajar adecuadamente y repercutirá en la vida de los pacientes, por lo que es necesario un plan estratégico para la atención de esta población, reiteró.

Jorge Alcocer aceptó la creación de un plan estratégico y destacó que es responsabilidad con o sin reglamentación atender y sacar adelante este flagelo, en la complejidad no sólo de tener medicamentos sino contar con especialistas y atención primaria a niños con cáncer.

El senador Américo Villarreal Anaya, de Morena, señaló que en el marco de la pandemia covid-19 se ha tenido una campaña de desinformación de quienes buscan desacreditar los esfuerzos y trabajo del gobierno federal, quien ha trabajado para dotar de insumos e infraestructura sanitaria a la sociedad mexicana, a pesar, dijo, de las deficiencias e insuficiencias en la materia.

Por ello preguntó al funcionario, ¿de qué forma esta Soberanía puede sumarse a la salud del país, con la corresponsabilidad que implican las modificaciones a la ley, a fin de continuar con este rumbo transformador? ¿Y qué estrategias considera Usted como las principales para mejorar la salud pública de nuestro país y en el contexto actual de la pandemia del Covid-19?