La relación con Austria se ‘enfrió’ por el penacho de Moctezuma, dice López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la relación con el gobierno de Austria se «enfrió» debido a la negativa de ese país de ceder de manera temporal el penacho de Moctezuma para su exhibición en México.

En rueda de prensa, el titular del Ejecutivo recordó que su esposa Beatriz Gutiérrez Müller estuvo de visita en Austria en octubre de 2020, para solicitar la cesión temporal del penacho, lo cual fue negado por el presidente y autoridades culturales de ese país.

El titular del Ejecutivo desdeñó la postura del gobierno austriaco de que la pieza de arte plumario es tan frágil que no soportaría la agitación al ser manipulada y trasladada en avión a México.

«No, no, porque se cuida, ya hay medios, ya hay tecnología para cuidarlo y trasladarlo sin ningún problema. Hay especialistas para este caso. Lo que ellos han argumentado es que se deshace, que ya no se puede mover y consideramos que no es válido. Lo que pasa es que se sienten dueños, se apropiaron de algo que es nuestro», insistió López Obrador.

Reiteró que México exige también la devolución de otras piezas arqueológicas extraídas sin autorización del país y que se ofrecen tanto en subastas públicas como en el mercado negro.

El país que más ha colaborado para recuperar y retornar piezas a México ha sido Italia, y consideró que las piezas que se encuentran en colecciones privadas deben ser retornadas a México para ser exhibidas en museos.

Por: Excélsior