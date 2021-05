La Suprema Corte es de justicia no de derecho o de cohecho o de chueco: AMLO

GMx

En un nuevo ataque al Poder Judicial, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, justificó su reunión, el jueves con la ministra, Yasmín Esquivel Mossa y el ministro, Juan Luis González Alcántara Carrancá.

El encuentro ocurrió horas después de que el segundo de estos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la acción de inconstitucionalidad ingresada por el Congreso de Tamaulipas respecto del desafuero de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de la entidad, a quien se le acusa de presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

“Debe ser la Suprema Corte de Justicia no del derecho o del cohecho o del chueco. En el caso del Señor Cabeza de Vaca ya hablé. Nosotros recibimos una solicitud de información que atendió la oficina encargada del ejecutivo de estos asuntos, y en este escrito nos piden investigación de movimientos, de cuentas del Señor Cabeza de Vaca, porque se asegura en ese oficio que envió la embajada de Estados Unidos que están llevando a cabo una investigación de lavado de dinero donde se presume, participa el Señor Cabeza de Vaca”, expresó AMLO en su mañanera de este viernes.

Lo di a conocer porque se estaba manejando un asunto político electoral y me estaban acusando. “No es conmigo, sino con quien están llevando a cabo las investigaciones y con la FGR”, agregó durante su matutina, en la que también presumió una reducción de más del 28 por ciento en los delitos del fuero federal.

Dijo que poco a poco, de acuerdo a la agenda, irá convocando a los ministros de la Corte, aún cuando tienen una postura contraria al proceso de transformación que está dándose en el país.

Quiero que quede constancia, por ejemplo, “para que en este caso la CFE tenga control total de las líneas y este ministro determina rechazar, pues que sepa que no podemos poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos y el desarrollo del país.

Imagínense si se permite que todo mundo se cuelgue de las líneas de alta tensión, estoy hablando de las grandes empresas, no de los diablitos.

Si tenemos una sobrecarga y si tenemos un problema, pues que lo sepan que una decisión que ellos tomen, puede ocasionar un daño y que haya un deslinde de responsabilidades.

Estoy seguro que este Ministro no sabe de qué se trata. Pensó que cualquier particular tenía el derecho de conectarse, por tener un contrato”, afirmó AMLO, quien casi al final de la conferencia anunció que no propondrá la reelección del Presidente del Banco de México y, en su lugar propondrá a alguien que comulgue con la economía moral.