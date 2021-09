La Unidad Profesional del IPN inició como un sueño, hoy es una realidad: Obrador Narváez

GMx

Lo que comenzó como un sueño en el Distrito Uno, hoy es una realidad. La región cuenta con una Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería del Instituto Politécnico Nacional (IPN), gestionada por la diputada de esa demarcación electoral, Manuela Obrador Narváez.

En el año 2018, durante su primer período legislativo, expresó la necesidad de que a Palenque llegara la innovación educativa que se tradujera en beneficio para los ocho municipios del distrito que representa y para el estado; así comenzó a entablar mesas de trabajo con el Politécnico Nacional.

En ese mismo año y con el respaldo del gobierno federal, se presentó el proyecto ante autoridades estatales, locales, educativas y la sociedad civil, el cual fue ampliamente reconocido y sumó apoyos.

El proyecto, a pesar del respaldo, tuvo que someterse al voto del Consejo Consultivo del Politécnico, el cual de forma unánime votó a favor del proyecto en enero de 2020, por considerar la importancia e impacto que tendría para la región y para los estados del sureste.

Aunado a la construcción del Tren Maya y otros proyectos en beneficio del sureste del país, esta unidad de estudios oferta carreras apegadas a la realidad de la región, siendo éstas: Ingeniería Ferroviaria, Ingeniería Biotecnológica, Licenciatura en turismo e Ingeniería Civil.

Este proyecto visionario se concretó el 28 de septiembre del 2020, cuando la legisladora junto a personalidades como Beatriz Gutiérrez Müller y el entonces secretario de Educación, Esteban Moctezuma, inauguraron los cursos para la primera generación.

La gestión de Manuela Obrador no termino ahí, pues ante la situación de la región sumado al reto de la pandemia, impulsó y logró que la Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez, otorgara estos apoyos a los jóvenes, con el objetivo de qué no abandonen sus estudios.

No obstante, el reto aún tenía pendientes, pues ante la necesidad de un área propia para esta casa de estudios, Obrador Narváez comenzó la gestión para que la UPIIP tuviera su campus en Palenque.

Así, tras la donación del Gobierno Federal de un terreno circundante con la obra del Tren Maya, este lunes 21 de septiembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el que se otorgaron 143,788.81 metros cuadrados de terreno, al Instituto Politécnico Nacional (IPN) para la construcción de aulas, edificios y espacios de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Palenque.

Para Manuela Obrador el reto aún no termina, ahora y desde su trinchera como legisladora, buscará los recursos para le edificación del Campus Palenque, lo que permitirá que jóvenes de los municipios de Palenque, Catazajá, La Libertad, Salto de Agua, Yajalón, Tila, Sabanilla y Tumbalá, así como de los estados vecinos, tengan la oportunidad de acceder a educación de calidad.