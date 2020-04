La vida no será la misma después de la pandemia por el COVID-19

GMx

Además de confirmar que en 24 horas México sumó 39 muertes por COVID-19 para un total de 233 decesos, autoridades de Salud advirtieron que la pandemia nos cambiará la forma de vivir y tendremos que acostumbrarnos a ella.

Mientras se indicaba que el país ha acumulado 3 mil 844 casos confirmados de la enfermedad, además de 10 mil 300 sospechosos, hasta el 10 de abril, el doctor Juan Manuel Quijada Gaytán, director General de Atención Siquiátrica, alertó las cosas en nuestras vidas no serán las mismas a partir de esta pandemia.

Recomendó, a fin de cuidar la salud mental y emocional, tomar suficientes líquidos, agua de preferencia, alimentación, dormir a la misma hora y hacer suficiente ejercicio.

“Nuestra salud mental se va fortalecer a partir de expresar nuestras emociones”, indicó, además de que otros funcionarios que acudieron a la conferencia nocturna expresaron que las líneas de atención a casos de ansiedad y estrés, han recibido más llamadas.

Juan Manuel Quijada envió el primer mensaje de las autoridades sanitarias hacia el sector infantil y juvenil.

“Queremos reconocerles que se están quedando en casa. Queremos reconocerles porque no están viendo a sus amigos, no están yendo a la escuela.

Tengan tranquilidad. Estén seguros de que vamos a salir de esto pronto.

No tengan miedo. No tengan temor. Pregunten. No están solos y vamos a salir juntos”, expresó.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, advirtió en la ronda de preguntas y respuestas que la producción de cerveza en las distintas empresas se detendrá porque no es una actividad indispensable.