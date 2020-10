Lamenta AMLO la detención de Salvador Cienfuegos, pero dice que entregará a quien esté involucrado

GMx

Aunque calificó como “un hecho muy lamentable” la detención del extitular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, en Los Angeles, California, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que, si hay otros involucrados en activo o como civiles, van a ser destituidos y, en su caso, puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

“Quiero decir que, como en el caso de García Luna (extitular de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón), todos los que resulten involucrados en el caso del General Cienfuegos, que estén actuando en el gobierno, en la Secretaría de la Defensa, van a ser suspendidos, retirados… No vamos nosotros a encubrir a nadie. Ya pasó ese tiempo”, expresó.

Fue él mismo quien abordó el tema de la detención del ex Secretario de la Defensa en el sexenio de Enrique Peña Nieto en Estados Unidos, quien estaría acusado de vínculos con el narcotráfico, aunque advirtió que “todo esto debe probarse y no podemos adelantar vísperas, hacer juicios sumarios, son procesos legales, en donde las personas acusadas tienen derecho a la defensa.”

De acuerdo a la información que nos llegó, dijo, hoy van a dar a conocer los motivos por los que se le detuvo al general Cienfuegos. A las 2:30 de la tarde, hora de Estados Unidos.

“Independientemente del resultado de la indagatoria y de que concluya todo el proceso, les decía yo muy lamentable que esto suceda.

Estamos ante una situación inédita, porque está detenido por la misma acusación, el que fue secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón y ahora detienen al Secretario de la Defensa durante Enrique Peña Nieto.”

AMLO consideró que, este caso y otros, son una muestra inequívoca “de la descomposición del régimen, de cómo se fue degradando la función pública.”

Yo sostuve que no era solo una crisis sino una decadencia, sino un “proceso de degradación progresiva, y estamos ahora constatando la profundidad de esta descomposición, que se fue gestando de tiempo atrás”, manifestó.

Tenemos que seguir insistiendo, y ojalá esto sirva, para comprender que el principal problema de México es la corrupción que, durante mucho tiempo se omitió, manifestó.

Consideró “milagroso” que los mexicanos optaran por un “cambio verdadero” porque no había de otra.

REFRENDA CONFIANZA A LA SEDENA Y MARINA

A pesar de la detención de Salvador Cienfuegos, de cuya posible investigación, dijo, se había enterado unos 15 días antes, AMLO afirmó estar “absolutamente convencido de que las fuerzas armadas de México son instituciones fundamentales para el desarrollo de nuestro país.”

“Son pilares del Estado mexicano. Son tan fuertes que ni estos asuntos tan lamentables, como es el involucramiento de un Secretario de la Defensa en casos de narcotráfico las debilitan.

No deja de ser lamentable que esto suceda, pero la Sedena y la Semar, las fuerzas armadas de México constituyen una garantía para mantener la paz, la tranquilidad en el país y para la defensa de nuestra soberanía.

Quiero también decir que le tengo toda la confianza al actual Secretario de Marina y al secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval.”

El Presidente mexicano aseguró que la designación de ambos funcionarios estuvo en sus manos, luego de “un análisis detallado para tomar la decisión de nombrarlos.”

“Investigué sobre sus antecedentes, sobre la honorabilidad y los dos se caracterizan por ser incorruptibles.

En el caso particular del General Luis Cresencio Sandoval, lo propuse luego de hacer una investigación a fondo y no surge su nombramiento de los que se proponían en ese entonces por parte de la Sedena, es decir, no fue propuesto por el entonces secretario.

Ni en Marina ni en Defensa tomé en cuenta esas propuestas. A los dos titulares los nombré, los elegí por ser gentes honestas. Y esto mismo puedo decir de almirantes, de generales, de oficiales, tanto de Marina como del Ejército.”

-¿Quién le informó?, preguntó un reportero.

-Fue el titular de Relaciones Exteriores, porque le habló el Embajador de Estados Unidos. Fue a las 18 horas, estaba yo en mi despacho, dijo el mandatario.

-¿La detención estaría relacionado con el Cartel de Sinaloa?

-No hay información de eso

-Tampoco lo investiga alguna autoridad mexicana

-No, no hay. Esto surge de una investigación que surge en Estados Unidos. Tiene que ver con el mismo juzgado en Nueva York que lleva los asuntos de García Luna y antes a Guzmán Loera.

“No hay información, hay que esperar que se dé a conocer hoy en Los Angeles los motivos de la detención. En el caso de México no teníamos conocimiento de ninguna investigación, en contra del general Cienfuegos.

TAMBIÉN INVESTIGAN A EXTITULAR DE SEDENA CON CALDERÓN

AMLO expresó que, unos 15 días atrás, fue la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcenas, quien le adelantó que se hablaba de una investigación que se estaba llevando a cabo y que involucraba al general Salvador Cienfuegos.

En el caso de García Luna también me informó que se investigaba al exsecretario de la Defensa, en el sexenio de Felipe Calderón, advirtió.

-¿Habría cambios en la Sedena?, le preguntaron

-El solo señalamiento, aún sin el proceso, ya va implicar que se le retire. Pero tenemos que esperar si se demuestra que hay una red, una relación de complicidades y si salen a relucir nombres, ya sea de civiles o de militares.

Si están en activo en el gobierno, ya sea en dependencias del gobierno que tienen que ver con actividades civiles o en las fuerzas armadas, van a ser suspendidos, en tanto se termine el proceso de investigación y en caso de ser responsables se procederá en contra de ellos, finalizó el tema.