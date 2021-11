Lamenta Lorenzo Córdova que Poder Legislativo no haga contrapeso

Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), lamentó que en México se vivan tiempos en los que los legisladores respalden las iniciativas del Ejecutivo, sin confrontación de ideas.

En la presentación del libro ‘La reelección en México: el nuevo reto democrático. Regulación, implementación y criterios relevantes’, el Córdova Vianello manifestó que “prevalece por desgracia un debate público precario, prevalece el dogma y se desprecia la discusión informada, en un ambiente en el que hay una renuncia a la sana e indispensable -en un contexto democrático- confrontación de las ideas, y en el que existe una condena antimoderna al pensamiento crítico y al conocimiento científico; en tiempos en los que presenciamos la renuncia de parte de los legislativos a su función fundamental de contrapeso del poder y se privilegia el “no se cambia ni una coma”.

Expresó que a casi 8 años de la reforma que permite la reelección consecutiva de legisladores, el Congreso no haya aprobado una legislación secundaria.

Existía para el proceso electoral pasado y sigue existiendo aún, un vacío normativo, pues no obstante estar prevista en la Constitución de 2014, la reelección no ha sido regulada por el Congreso de la Unión, por lo que para el proceso electoral pasado no había, como no la hay todavía, Ley Federal sobre este particular”, expuso.

El titular del INE insistió en que de alguna manera las funciones que solo corresponde a legisladores, debido a que el organismo estaba obligado a dar certeza jurídica sobre el proceso de reelección.

Es importante destacar o insistir que si bien no era lo óptimo ni lo deseable, ante dicha omisión se hizo indispensable y necesario que el INE, en su carácter de órgano autónomo, en su ejercicio de su facultad reglamentaria y responsable de la función estatal de organizar las elecciones, emitirá lineamientos que habrían de regular dicha reelección”, explicó.

Con información de López-Dóriga Digital