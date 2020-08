Las actas dirán quiénes avalaron la compra de Agronitrogenados en Pemex: Obrador

GMx

Cuando se conozcan las actas del Consejo de Administración de Pemex sabremos qué funcionarios e integrantes “independientes” estuvieron involucrados en la compra de la empresa Agronitrogenados durante la gestión de Emilio Lozoya, soltó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desde Sonora.

Un reportero le preguntó su opinión respecto a que se investiga a los integrantes del Consejo de Administración de la paraestatal, lo cual salpicaría a personajes del PRI como Pedro Joaquín Coldwell, quien fue Secretario de Energía y Enrique Ochoa Reza, subsecretario de Hidrocarburos.

“Él (Lozoya) es un testigo de primera porque era director de Pemex y miembro del Consejo de Administración. Además, en todos los consejos de administración de las empresas públicas, hay un orden del día, se va tomando nota de la intervención de cada consejero y se apunta también sobre la postura de cada consejero.

Al final de vota y se sabe también por las actas que deben de existir, quienes votaron a favor y quiénes votaron en contra.

En este caso tengo entendido que la mayoría votaron a favor de la compra de la empresa Agronitrogenados, pero también hubo quienes votaron en contra.

Sobre todo, en las actas debe aparecer por qué no estuvieron de acuerdo. Es información básica y es oficial.”

Un reportero local también preguntó a López Obrador su opinión sobre las denuncias de presuntos actos de corrupción contra la sonorense y titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, y consideró que “ya se acercan las elecciones y no se deben hacer juicios sumarios”.

Dijo que el caso está siendo investigado por la Función Pública y reiteró que él solamente responde por su hijo, Jesús Ernesto. Incluso, insistió, no responde ni por sus hijos mayores ni por su esposa.

“Tenemos que actuar con rectitud y no adelantar vísperas y no politizar los casos. Nosotros no vamos a fabricarle delitos a nadie. El que tiene culpa va ser castigado”, ofreció.