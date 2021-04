Lavado de manos: La Columna

JOSÉ CRUZ DELGADO

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se lavó las manos y regresó el caso de Raúl Morón Orozco y Félix Salgado Macedonio al INE.

El organismo revocó la tarde el viernes el acuerdo INE/CG298/2021 sobre la negativa de registro a la candidatura de Raúl Morón Orozco por la gubernatura del estado.

En consecuencia, el asunto será turnado al Consejo General del INE para que emita una nueva resolución en la que determine, en su caso, la infracción en la que incurrieron el partido político y Raúl Morón e individualice la sanción que corresponda a cada uno.

Ahora corresponderá al árbitro electoral hacer de nuevo un análisis sobre si les regresa o no las candidaturas, tanto a Morón como a Félix Salgado, por lo tanto, aún no pueden cantar victoria.

MORÓN HACE BERRINCHE…

Para los diputados panistas Amando Tejeda y Adolfo Torres, los morenistas no están acostumbrados a cumplir la ley, pero sí están a hacer plantones y a presionar

Raúl Morón sólo hace berrinches y juega a la víctima porque no está acostumbrado a rendir cuentas. Si sólo fueron 15 mil pesos lo que no transparentó ante el INE de precampaña, el hecho es lo doloso y no la cantidad, por ello, Morena no es opción, se demuestra una y otra vez que no saben cumplir con la ley.

Tejeda Cid advirtió que detrás de Morón esta Leonel Godoy Rangel quien ha protagonizado el peor gobierno que ha tenido Michoacán y está ahora desesperado por volver a incidir y tener el poder a través de Morena en la candidatura de Morón, si es que se le restituye, y si es que llega a ganar la elección.

«Morena miente y hay que ponerle un alto, los morelianos y michoacanos tienen memoria y será necesario razonar el voto el día de la elección».

AVANZA CARLOS HERRERA TELLO…

Pues quiérase o no, Carlos Herrera Tello, candidato al gobierno de Michoacán por la alianza PRI-PRD-PAN, sigue avanzando y consolidándose en las preferencias electorales, mientras Morena sigue enfrascado en el pleito con el Instituto Nacional Electoral, a quien los morenistas quieren linchar porque supuestamente le negó el registro al pirómano y belicoso Raúl Morón.

Por cierto, Jesús Zambrano, lider nacional del Partido de la Revolución Democrática, asegura que Herrera Tello tiene buena recepción y un impacto importante en la sociedad y se ha perfilado como un candidato con mucho empuje, mucha claridad en los problemas del estado.

El PVEM REGISTRÓ 105 CANDIDATOS A PRESIDENTES…

El Partido Verde Ecologista de México dio la sorpresa al registrar nada más y nada menos que 105 candidatos a presidencias municipales, convirtiéndose en el instituto político que más registró.

Y es que el Verde tiene una sólida estructura gracias al trabajo del líder estatal Ernesto Núñez Aguilar, y ello le permitió postular tal cantidad de candidatos.

EJEMPLO DE GOBERNANZA…

El presidente municipal de Nueva Italia, Raymundo Arreola Ortega, está siendo un ejemplo de cómo hacer un buen gobierno, pues es un municipio tranquilo y próspero gracias a su buena administración y a su equipo de trabajo.

Ya van dos veces que es alcalde y no hay quejas de su gobierno gracias a que mantiene contacto directo con sus gobernados y va directo al encuentro de las demandas sociales, no espera que los problemas vayan a él, sino que va a dónde surja alguno manteniendo un diálogo permanente.

Su forma de gobernar es sin duda un ejemplo a seguir.

UN CANDIDATO DEL PUEBLO…

No hay duda, Roberto Carlos López García dará la gran sorpresa y no representa más de lo mismo, en una reunión dijo: “Soy (gente) como tú, como cada uno de ustedes, siento igual y enfrentamos los mismos problemas y situaciones», así, de manera clara y sencilla se dirige a su gente de su distrito 8 al buscar el voto el próximo 6 de junio.

El aspirante a la diputación federal por el Distrito 08 de Morelia de la Alianza “Equipo X Michoacán” sostuvo una reunión de trabajo con estructura territorial.

Afirmó que quiere ser diputado federal y llegar a la Cámara alta para crear políticas públicas que ayuden a disminuir las diferencias sociales y económicas con otros sectores de Morelia “con los que tenemos diferencias abismales”.

MIENTE RAÚL MORÓN…

De nuevo miente el morenista Raúl Morón Orozco, pues lo mismo pasó un en otros estados, también fueron sancionados otros candidatos pero fueron respetuosos de la ley y aclararon su situación

sin necesidad de marchas ni plantones en lo que es todo un profesional, y es verdad, los michoacanos tienen memoria y no olvidan los delitos que cometió con tomas de edificios públicos y carreteras ni tampoco el daño que le hizo a la educación siendo dirigente magisterial.

CARLOS HERRERA TELLO NO BAJA LA GUARDIA…

Quien no baja la guardia es Carlos Herrera Tello, abanderado del Equipo por Michoacán, pues con propuestas claras sigue recorriendo el estado ganando simpatías de la gente aunque los morenistas aseguren lo contrario.

Algo que llamó la atención, fue que Herrera Tello dijo que de llegar a la gubernatura vigilará que quienes conforman las corporaciones policíacas no operen con la delincuencia organizada y hará una depuración a los policías que de alguna forma se identifiquen en actividades ilícitas.

(Foto de: Raymundo Arreola Ortega)