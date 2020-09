Líderes de “nylon” azuzaron las protestas en La Boquilla, Chihuahua: AMLO

GMx

Desde su conferencia mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrado, acusó que la protesta violenta en la presa La Boquilla que ha dejado hasta ahora, una mujer muerta, fue azuzada por dos ex gobernadores de Chihuahua del PRI, entre ellos Fernando Baeza.

“Armaron a la gente”, mientras que otros políticos participaron a larga distancia, soltó, al mencionar al senador panista Gustavo Madero.

Pidió a la fiscalía de Chihuahua realice una investigación “completa” de aquellos que organizaron el mitin, y que también se esclarezca la autoría del asesinato de una mujer así como la grave agresión, también con arma de fuego, al esposo de la víctima.

Señaló también que ante las versiones de que un elemento de la Guardia Nacional disparó, dio la orden a los miembros de esta corporación de estar listos a declarar.

“Eso se sostiene, que un miembro de la Guardia Nacional tiró, y ellos están esperando ser llamados y tienen instrucciones de presentarse (ante el ministerio público) y declarar”, subrayó.

AMLO pidió a la gente, tanto de Chihuahua como de Morelos y en otros sitios en los que ha habido protestas, no dejarse manipular por personas acostumbrados medrar y a vivir del presupuesto y acusó acarreo, además de indicar que están sacando raja política por los tiempos electorales.

“Esos líderes naylon, esos caciques, no son dirigentes auténticos, esos son convenencieros, oportunistas, corruptos. Un dirigente puede poner en riesgo su vida pero no tiene derecho a poner en riesgo la de los demás.

Qué bien, no?, arengar, ya me voy y ahí dejo a la gente”, expresó al comentar que no sólo fue un mitin en torno a la presa sino que se fueron contra esta.

Afirmó que “uno de los ex gobernadores se quedó pero el otro sí se fue hasta donde estaba la Guardia Nacional, Fernando Baeza, y ahí entregan palos a la gente, los arman y se van sobre la presa.”

El Presidente aprobó la decisión del comandante regional de la Guardia Nacional de ordenar el repliegue de sus elementos porque los manifestantes eran mucho más y, “aunque tenían armas, deciden no usarlas, y se salen todos “.

(Con información de La Jornada)