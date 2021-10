Lilly Téllez negó que iba a faltarle el respeto a AMLO; “no iba a subirme a la tribuna”, dijo

La senadora Lilly Téllez negó tajantemente que ella fuera a faltarle el respeto al presidente Andrés Manuel López Obrador durante la entrega de la Medalla Belisario Domínguez.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula, la legisladora aseguró que solo iba a pedir la palabra durante dicho acto e el Senado para hacerle ver al presidente López Obrador sus constantes violaciones a la Constitución.

“Yo no me siento poderosa, más bien estoy muy impresionada de que a una crítica, a lo que le quería decir al presidente en el Senado, se le vea como un ataque, como que yo estaba planeando una especie de complot para faltarle el respeto, para hacerle una grosería, pero no estaba haciendo eso”, explicó.

Lo que sí había escrito es una lista de los artículos de la Constitución que el presidente viola constantemente y era lo que yo le iba a decir, pero para ello yo iba a pedir la palabra y se lo iba a decir. No soy Noroña o Layda Sansores. No iba a perseguirlo, ni subirme a la tribuna o a gritar”, refirió.

“Yo iba a pedir la palabra aunque fuera en esas circunstancias (…) Eso es lo que iba a decir, pero sin faltarle el respeto. no tengo la menor idea por qué entendió eso el presidente (faltarle el respeto), pero no era eso, yo no lo había comentado siquiera con nadie”, detalló.

En las dos últimos conferencias matutinas, el presidente López Obrador señaló a Téllez García de querer faltarle el respeto durante dicha ceremonia a llevarse a cabo este jueves 6 de octubre, razón por la cual no asistiría al evento para cuidar la investidura presidencial.

La senadora afirmó que luego de este señalamiento del mandatario mexicano, el cual fue derivado de un tuit, ocasionó las amenazas de los seguidores lopezobradoristas hacia ella y su familia.

“Eso es falso (de que le iba a faltar el respeto), lo único que yo hice fue poner ese tuit que es público. Yo escribí ‘es preciso hacerle frente’, ¿cómo lo iba a hacer? pidiendo la palabra y hablando, es la única forma que hay”, adujo.

Eso provocó una serie de insultos hacia mi persona y mi hijo, el presidente no empieza a entender el poder que tiene y que en el momento en que él señal desde ese lugar, desde el rigor oficial de un acto de gobierno como la mañanera, pone en peligro a la gente que señala como enemigo público”, contó.

Lilly Téllez agradeció que López Obrador haya pedido a sus seguidores parar los insultos hacia su persona, sin embargo, afirmó que el presidente no ha tomado la plena responsabilidad de su cargo y lo que ello conlleva cuando señala a un persona.

Él no ha tomado la responsabilidad de la Presidencia en ese sentido y en particular la Presidencia de México es todopoderosa. En el momento en que señala a alguien como su enemigo público, teniendo él mismo conocimiento de su altísimo popularidad y de que quienes lo siguen le creen como si fuera un dios, no calibra el daño al que nos ha expuesto”, recalcó.

Con información de López-Dóriga Digital