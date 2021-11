Liverpool y Coppel, los bien portados en El Buen Fin: Profeco

GMx

El procurador del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, informó que van 472 reclamaciones reportadas con motivo de El Buen Fin, con respecto a las mil del año pasado.

El procurador indicó que en 2020, el número de consultas al micrositio Quién es Quién en los Precios para El Buen Fin 2021 (https://elbuenfin.profeco.gob.mx/) fue de 77 mil y en el presente año la cifra pasó a 182 mil, lo que significa que las personas están utilizando más este instrumento de información previo a hacer sus compras.

Subrayó que las quejas han bajado este año, toda vez que para esta altura del Buen Fin el año pasado ya había 1,056; ahora hay acumuladas 472.

El funcionario resaltó que 185 quejas se han conciliado en sitio, es decir, en el mismo lugar de la compra; y que en general, los montos de reclamación han bajado porque también han sido menos las quejas este año.

El porcentaje de conciliación en reclamaciones concluidas es de 88%, aunque una reclamación no conciliada podría convertirse en queja.

Asimismo, hay cambios en el comportamiento de las y los consumidores, ya que el año pasado no se registró compra de abarrotes en El Buen Fin, pero ahora es de 13%.

El procurador comentó que este año la compra de ropa y calzado se mantiene casi igual con relación a 2020, que fue de 22%.

Otra buena noticia es la compra de vuelos en 10% en esta 11a edición. El año pasado había sido de 0%.

Por otro lado, mientras que Walmart había liderado las quejas en la edición de 2020, este año bajó de 49% de reclamaciones a 35%. Aunque este proveedor no participa en El Buen Fin y le llama de otro modo, “la Profeco los revisa por igual, dure lo que dure y llámenle como le llamen a su proceso de descuento”, dijo el procurador.

En tanto, crecieron las quejas en contra de Soriana; Chedraui presenta el mismo número de quejas, y Elektra bajó de 7 a 3% en sus quejas.

La Profeco lamentó que la empresa Office Depot no esté conciliando, y no quiera arreglar ninguna queja.

Por el contrario, Liverpool y Coppel han conciliado a la fecha 100% de los reclamos. “Los consumidores se van contentos de ahí; si tienen un problema lo están resolviendo al 100% y, en la mayoría de los casos, si no es en tienda es por vía telefónica a través de Conciliaexprés”.

De la misma forma, ubicó a Sears entre los proveedores con mayores descuentos, que en su caso fueron entre $24,079 pesos en una pantalla en una de sus tiendas en Cuernavaca, Morelos, hasta $26,500 en un refrigerador en León, Guanajuato.

La Profeco también detectó algunos casos de ofertas falsas, aunque muy pocos. Por ejemplo, Chedraui subió 27% el precio de croquetas para perro en la semana del Buen Fin y luego la puso en oferta con 25% de descuento.

“Al final, están 2% más caras las croquetas que antes del Buen Fin. Le suspendimos su promoción. No es a fuerza, si no quieren poner una oferta no la pongan, pero no digan mentiras y menos suban 2% el producto”, afirmó Sheffield Padilla.

También, una charola que Chedraui daba en $33.00 pesos y luego no la quisieron vender porque alegaban que eran 33 dólares. “En México no se puede vender algo que no sea en pesos mexicanos. Entonces –agregó–, tuvieron que venderla a como lo anunciaron”.