Llama AMLO a tener elecciones sin miedo y en paz, pero ataca a los conservadores

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado para que haya elecciones sin violencia, en paz y sin miedo, el próximo domingo 6 de junio y que sea “el pueblo” el que tome su decisión.

A pesar de que ofreció que en estos días no hablará de “cuestiones políticas electorales”; sin embargo, atacó al conservadurismo y pidió que no repartan “frijol con gorgojo”.

“Nos quedan tres días, porque además de la veda electoral, el miércoles a las 12 de la noche, se terminan las campañas, entonces que estos tres días y desde luego, el jueves y el viernes no hablemos de cuestiones políticas electorales.

No lo hemos hecho, pero que no caigamos en la tentación, porque, como es natural, no es nada extraño, en esta semana hay muchas pasiones desbordadas, hay nerviosismo y tenemos que actuar con mucha responsabilidad y serenidad”, afirmó en su mañanera de este lunes, cuando también se volvió a quejar de que la Embajada de Estados Unidos siguen financiando a grupos contrarios a su gobierno como la organización Mexicanos Contra la Corrupción.

“Entonces, que no nos metamos a eso, que ojalá y no me pregunten sobre este tema, que no se mencione a personas, que no se utilice esta plataforma que la miran muchos ciudadanos para decir: el candidato es un sinvergüenza.

Que no se repartan despensas, frijol con gorgojo, que dejen de hostigar a la gente y que el pueblo decida, de acuerdo a su conciencia.

Nada de acarreo, nada de ratón loco, nada de que voten los finados, nada de relleno de urnas, nada de falsificación de actas, nada de toma de casillas, nada de violencia, en especial que las elecciones transcurran en paz, que no se caiga en ninguna provocación, es un llamado a todos los mexicanos, a todos, mujeres y hombres de todas las religiones, a los libres pensadores, a los ciudadanos independientes.”

En otro tema, y a pregunta de un reportero, AMLO afirmó que el gobierno tiene conocimiento de una presunta red de pornografía infantil en la que estarían involucrados maestros, pero dijo que la titular de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, abordará el tema.

Desde su conferencia, el tabasqueño volvió a reiterar la felicitación para el equipo Cruz Azul, quien se coronó campeón del futbol mexicano, tras 23 años de no conseguirlo.