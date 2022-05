Llama Delgado a gabinete presidencial a apoyar a candidatos de Morena

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, acusó guerra sucia en la presunta investigación que sigue la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra el coordinador de los diputados de su partido, Ignacio Mier, que lo involucra en operaciones irregulares con empresas fantasma en Puebla.

En conferencia de prensa, el morenista dijo que este señalamiento hecho público hoy en medios de comunicación obedece a que desde ahora la oposición lo ve como un aspirante fuerte a la gubernatura de esta entidad.

Es guerra sucia, no le queda otra a la oposición más que inventar este tipo de mentiras. ¿Por qué ahora contra Nacho Mier?, Pues porque conduce de manera impecable a nuestra bancada.

“Va a haber elecciones en Puebla en 2024 entonces contra los perfiles de Morena se va a desatar esta guerra sucia y lo ven con muchas posibilidades para el gobierno de Puebla”

Luego de reiterar su confianza de que ganarán las seis gubernaturas en disputa este próximo 5 de junio (Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas, Hidalgo, Durango y Aguascalientes), el líder morenista lanzó una convocatoria a los integrantes del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, particularmente las consideradas figuras como el secretario de Gobernación, Adán Augusto López o la titular de Energía, Rocío Nahle a que se sumen al respaldo de los candidatos y candidatas en el país en estas menos de tres semanas que quedan de campañas.

Recordó que sólo han mostrado ese apoyo de forma directa en los mítines el canciller Marcelo Ebrard y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, algunos diputados y senadores.

“Lo que les estamos pidiendo es que no se les olvide el trabajo de base que siempre hay que hacer en Morena, no importa si eres senador no Importa si eres diputado, no importa si eres gobernador, no importa si eres integrante del gabinete. Hay que mantener vivo el espíritu de nuestro movimiento y en su tiempo libre, cuando la ley lo permita los estoy convocando a que trabajen en favor de nuestro movimiento y en este periodo electoral que, por supuesto, vayan a las campañas”, mencionó.

Les sugirió sábado o domingo, en su tiempo libre, pero se requiere esa presencia de las figuras, reconoció.

Hemos visto a nuestra jefa de Gobierno apoyando los domingos en campañas, también a Marcelo Ebrard, pero hay más figuras que son muy seguidas y queridas por nuestro movimiento, que ojalá nos ayuden, a los integrantes del gabinete como el secretario de Gobernación o Rocío Nahle que es muy querida por la gente, que nos acompañe”, sostuvo.

En el caso de Tamaulipas, Mario Delgado advirtió que también enfrentan otra guerra sucia a través de la colocación de espectaculares contra su candidato Américo Villarreal y el propio partido.

“Preguntarle a INE dónde está el señor Murayama, detectaba a los cinco minutos si se ponía un espectacular apoyando la revocación de mandato, ahora tenemos detectados más de 80 espectaculares en Tamaulipas haciendo guerra sucia a Morena y el señor Murayama, ¿no sé dónde está? ¿no sé qué tengamos que hacer para que volteen a ver? sobre todo porque ellos acudieron a firmar un acuerdo por la integridad electoral. Entonces, dónde está la autoridad electoral en Tamaulipas”, dijo.

Delgado Carrillo adelantó que una vez que concluya el proceso electoral de este año iniciarán sus acciones en el país para promover la reforma electoral presentada por el presidente de la República.

Por: Excélsior