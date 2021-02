Llama López-Gatell a no creer en noticias falsas que promueven el antivacunismo

GMx

Mientras México reportó mil 474 muertes por COVID19 en las últimas 24 horas, el subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, hizo un llamado a no atender las noticias falsas que promueven el antivacunismo.

Lo anterior, en el marco de la llegada de 2 millones de dosis “a granel” de la farmacéutica CansinoBio este jueves; unas 500 mil de AstraZeneca el domingo y quizá unas 600 mil más de Pfizer, las cuales se utilizarían para la segunda dosis de miles de trabajadores de la salud que ya han sido inmunizados con la primera postura.

“El antivacunismo no es nuevo. Ya hasta finales de 2018 se registraron reacciones. Parte de las fobias están fundados en carencia de información, desinformación y a veces con otro tipo de propósitos que inducen al miedo”, manifestó el funcionario, quien reiteró que el personal médico particular de hospitales o consultorios particulares aún no está considerado como prioridad en el plan de vacunación.

“El plan de vacunación en México y en muchos países está orientado a personal de salud COVID19, en el caso de los hospitales privados, pedimos a los propios hospitales privados, que a través de las tres asociaciones de hospitales privados nos proporcionaran el censo, considerando el mismo criterio de personas que están en unidades COVID.”

Hugo López-Gatell, a pregunta de una reportera, reiteró que se analizan estudios que determinarían si es posible utilizar dos marcas de vacunas en una misma persona, no mezcladas, sino aplicadas en momentos distintos.

Sobre los recontagios, explicó que “sigue siendo un fenómeno limitado”, pero sí pueden ocurrir.

“Los informes sobre recontagios son pequeños. No se conoce científicamente la magnitud y las consecuencias de un recontagio.

Hasta donde tenemos conocimiento no hay una conclusión. Es un fenómeno real, incluso meses después, pero la identificación de por qué ocurre no se sabe por completo.”