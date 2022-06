Llama López Obrador a Morena a ‘que no se limite a nadie’ rumbo al 2024

En medio de la carrera por la sucesión presidencial para el 2024, todas las “corcholatas” de Morena deben ser invitadas e incluidas, recomendó el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.

Luego de que este domingo desde el Estado de México el líder de esa fuerza política a nivel nacional, Mario Delgado dio el banderazo de salida oficial con miras a esas aspiraciones tanto a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum como al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, el presidente consideró que también deben ser invitados a esa competencia interna el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, y la secretaria de economía, Tatiana Clouthier.

López Obrador dijo que él quiere a todos porque todos son sus amigos y debe decirse adiós a la mala costumbre del tapado y a la era del dedazo.

«Y yo con mucha claridad he dicho que no voy a manifestarme por ninguno, los que pertenecen a nuestro movimiento, al partido del que soy fundador aunque ahora tengo licencia, todos son mis amigos, compañeros, los quiero mucho y los considero capaces; entonces, va a haber de mi parte una actitud de respeto por todos ellos, por todos ellos (…) si se reunieron ayer, adelante, y que no se limite a nadie, todos, todos, hasta allá no llego pero hay que invitarlo, a todos, también a Esteban, a Ricardo Monreal, a Tatiana, hay compañeras y compañeros de primera», destacó el presidente.

López Obrador reiteró que el método de la encuesta puede ayudar al partido a definir sin problema a su candidato o candidata a la presidencia de la República.

Detalló que pueden ser dos encuestas, una para que todos los que tengan aspiraciones participen y la segunda para definir a quién será el abanderado o abanderada y quien tendrá el apoyo del presidente.

Sin dejar mi trabajo, no voy hacer campaña. Nada más, es decir: ‘yo apoyo a esta compañera, a este compañero, porque fue decisión de la gente, del pueblo, porque no fue dedazo’», reiteró desde su conferencia de prensa matutina.

Por: Excélsior