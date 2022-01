López-Gatell: más de 2 mil personas se suman a denuncia en su contra

Más de dos mil personas se han sumado a la denuncia en contra de Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó el abogado Javier Coello Trejo.

«Más de dos mil; unas que se suman sin tener víctimas y muchas que tuvieron fallecimientos de sus familiares», detalló en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula.

Esto, tras dar a conocer en el programa de Radio Fórmula su correo electrónico e invitar a más personas a sumarse a la denuncia contra el funcionario por su desempeño en la pandemia del COVID-19.

El abogado contó el caso particular de un joven que perdió a su mamá, papá y dos hermanos por COVID. «A mí me impactó. ¿Cuántos lugares enlutados hay? Yo no creo que pedir justicia sea política, es un derecho consagrado en la constitución», dijo Coello Trejo tras los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien respaldó a López-Gatell asegurando que se trata de una investigación de odio.

El abogado contó que el siguiente paso en la denuncia contra el funcionario será pedir a las familias que otorguen elementos de prueba, con lo cual se presentará una denuncia por cada caso.

Referente a la denuncia que enfrenta actualmente López-Gatell ante la Fiscalía General de la República (FGR), el abogado detalló que se encuentran a la espera del citatorio para comparecer y poder entregar las pruebas que acrediten la presunción de responsabilidad.

Además reiteró su apoyo y sus servicios gratuitos a todas las personas que quieran sumarse a la denuncia. «No porque yo tenga odio, ni porque yo sea político, simple y sencillamente porque es de justicia», dijo.

Por: Radio Formula